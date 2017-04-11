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Oyuncak Müzesi’nin en özel oyuncakları

WEPUBLIC, Nisan ayı boyunca İstanbul Oyuncak Müzesi’ni ağırlıyor. 

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Oyuncak Müzesi’nin en özel oyuncakları

İstanbul Oyuncak Müzesi kurucusu şair ve yazar Sunay Akın’ın özel koleksiyonunda yer alan ve pek çoğu ilk kez sergilenen oyuncaklar arasında; 1700’lü yıllara ait kolları ve ayakları hareket eden bebekten 1800’li yılların ikinci yarısı yani Victorya dönemine ait değerli oyuncaklara, Walt Disney tarafından 1928 yılında çizilen ama çocuklar sevmediği için üretimi yapılmayan ilk Miki Mouse ve Mini Mouse oyuncaklarından 1982 yılında oyuncak olarak üretilen ve sonra filmi çekilen E.T.’ye oyuncak tarihinin en seçkin örnekleri yer alıyor.  İstanbul Oyuncak Müzesi'nin en özel oyuncakları, 30 Nisan Pazar gününe kadar çocuklar ve çocukluğunu özleyenlerle buluşuyor.  KÜLTÜR SERVİSİ

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