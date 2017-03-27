Paris Kitap Fuarı sona erdi

Porte de Versailles Fuar Merkezi’nde bu yıl 37'incisi düzenlenen fuara, 40 ülkeden bin 200 yayınevi katıldı. Yaklaşık 800 söyleşi ve etkinliğin düzenlendiği fuarda, 3 bin yazar okurları için kitaplarını imzaladı.

Fas'ın onur konuğu olduğu fuarda, ülke standına geniş yer ayrıldı. Faslı yazarların fotoğrafları ve yazılarının asıldığı büyük stand yoğun ilgi gördü.

Dijital ve sesli kitapların sergilendiği fuarda ayrıca internet üzerinden kitap yayınlamak isteyen yazarlara yönelik platformların tanıtımları da yapıldı.

Fuarda Yaşar Kemal, Sait Faik Abasıyanık ve Özdemir Asaf'ın eserlerini Fransızca yayımlayan Bleu Autour Yayınevi standında söz konusu yazarların kitaplarına da yer verildi.