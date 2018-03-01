Raflarda Neler Var?

Dışarının gürültü patırtısından uzak, sadece size özel birkaç saat geçirmek isterseniz şu sıralar raflara düşen en son kitaplara bakın. Biz vakti az olanlar için bunlardan en heyecan uyandıranlar hangileri diye inceledik ve ortaya değişik bakış açılarından olsa da her açının başat eseri olduğundan şiddetle tavsiye edilebilecek kısa bir liste çıktı.

Yeryüzü Kütüphanesi Kolektif

Bilimkurgu Kulübü ekibinden leziz mi leziz bir antoloji! Yeryüzü Kütüphanesi, ülkemizde bilimkurgunun en sıkı takipçileri ve en yetenekli genç isimlerini bir araya getiren şahane bir modern müze işlevi görüyor. (İthaki etiketiyle raflara çıkan bu derlemenin ikinci baskısı daha şimdiden yola çıktı bile)

Değiştirilmiş Karbon Richard K. Morgan

Modern bilimkurgu edebiyatının en sevilen eserleri arasında gösterilen Değiştirilmiş Karbon, Netflix’de yayınlanmaya başlayan olan dizi uyarlaması ile neredeyse eş zamanlı olarak piyasaya çıktı! İthaki etiketiyle raflarda boy gösteren eser, Philip K. Dick En İyi Roman Ödülü ile taçlandırılmış durumda! 2018 yılında dilimize kazandırılan en önemli eserlerden biri olan Değiştirilmiş Karbon, türün meraklılarını epey tatmin edecek gibi görünüyor! (Ayrıca kitabın filmini netflix.com/tr/ üzerinden izlemek mümkün; hem de Türkçe.)

Aforizmalar Nikola Tesla

Nikola Tesla’nın nev-i şahsına münhasır eserlerinden derlenmiş olan bu çalışma, aynı zamanda yetenekli mucidin fotoğraf albümüne de ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra hayatı boyunca almış olduğu ürün patentlerini de Aforizmalar kitabında bulmak mümkün. (Bu kitap bugün idefix.com sitesinde indirimde.)

Kaplumbağa Kabuğunda Dünya John Green

Aşk tam anlamıyla bir trajedi mi yoksa alelade bir başarısızlık mı? Ya da daha kritik olan soru: Aşk gerçekten de var mı? John Green’in evrensel dersi okuyanlarda ontolojik bir uyanış yaşatacak, orası kesin! Daha fazlasının peşinden koşmaktansa dünyanızı elinizdekilerle inşa edin! Bu eser hiç kuşkusuz kişisel gelişimden çok daha fazlasını vaat ediyor. (Bu kitap için indirimkodu.com sitesinin bir indirim kodu var.)

Gerçekçiler İçin Ütopya Rutger Bregman

Bregman, günümüz dünyasının haritasını çıkararak geleceği muzipçe şekillendirmeyi hedefliyor. Tam anlamıyla bir modern çağ kara mizahı olarak kabul edilebilecek olan Gerçekçiler İçin Ütopya, modern insanın kendi zincirlerle bağladığı yapay gerçekliğin plastikliğini vurgulayarak hayal gücünü kısıtlayan tüm engelleri aşmanın peşinde düşüyor. (Bu uygarlığın tüm yaratıcı fikirlerini saklandıkları yerden çekip çıkarmayı hedefleyen Bregman’ın çağrısına kulak vermek en iyisi!)

Kardeşim Escobar David Fisher

Pablo Escobar, şu sıralar hem edebiyat hem medya hem de sinema arenasının hızlı tüketim figürleri arasına yeniden girmiş durumda. Peki Pablo’nun öyküsünü ağabeyi Roberto Escobar’ın kaleminden okumaya ne dersiniz? Tarihin hem en çok sevilen hem de en nefret edilen ikonlarından biri olan Pablo Escobar’ın dünyasına hiç kimsenin bakmadığı bir mesafeden bakmak ister misiniz? (Medellin’in işleyişini daha önce duymadığınız bir kaynaktan dinleyin!)

Deadpool X Hawkeye Gerry Duggan

Deadpool’un hem sinemadaki hem de çizgi roman sayfalarındaki taarruzları devam ediyor. JBC Yayınları, arayı fazla uzatmadan yepyeni Deadpool macerasını raflara çıkarmış durumda! Üstelik Marvel’ın en kafa ütüleyici goygoycusu bu sefer alemin en keskin gözlerine sahip Hawkeye’ı canından bezdirmeyi planlıyor. (Eğlence katsayısının oldukça yüksek olduğunu tekrar tekrar hatırlatmamıza gerek yok.)

DC Rebirth Özel Edisyon Geoff Johns

JBC Yayıncılık Rebirth / Yeniden Doğuş serisinin başlangıç noktasını gururla sunar! Üstelik efsanevi sert kapakla! Tüm evrenin kaderi Wally West’in yeniden doğuşuna bağlı fakat bu yeniden doğuş sonrasında her şey eskisi gibi olabilecek mi? Barry Allen DC evreninin başına ne işler açtı? (Hepsi ve daha fazlası şeklinde de anılan türün en güzel örneği.)

Türklerin Şeytani Masalları Seçkin Sarpkaya

Türk masal ve efsanelerinde geçen demonik varlıkları irdeleyen bu ilginç kitap türünün ilk ve tek örneği. Okuyucu, Karakum Yayınları’ndan çıkan ve ikinci baskısı yapılan bu araştırma kitabı sayesinde halk inançlarındaki korkutucu figürleri bir arada inceleyip, hem merak hem de korkularını kamçılayan bu sahada zengin içerikli bir seyahat gerçekleştiriyor. (Uykudan önce okunmasın ama kütüphanelerden de eksik olmasın.)

Cemal Süreya İçin 59 Kırlangıç Haydar Ergülen

Yıllar boyu biriken yazılardan oluşan ve Edebi Şeyler Yayınevi tarafından derlenen bu kitap, “zorlu şiirinin usta bir taklitçisi olarak denemeci Cemal Süreya'nın portresi” kelimeler eşliğinde okura sunulur. Ancak bu portrede iki şair, iki denemeci görünür; biri Cemal Süreya biri de yazarın ta kendisi, Haydar Ergülen’dir. (Şair diğer bir şairi çözdükçe aslında kendi kendisini çözmektedir.)

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