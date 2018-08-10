Rahmi M. Koç Müzesi’ne yeni misafir

Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsaneleriyle ziyaretçilerini zamanda eşsiz bir yolculuğa çıkaran Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonuna çok özel bir icat daha kattı. 19. yüzyıldaki icatlarıyla modern yaşamda derin izler bırakan Amerikalı Thomas A. Edison’un 5 kilovat gücündeki, doğru akımlı bipolar dinamosu müzedeki yerini aldı.

1887 yılında ABD’nin New York kentinde üretilen dinamo, Edison tarafından 1920’li yıllarda yakın dostu Henry Ford’a verildi. Dinamo, 1985 yılına kadar Henry Ford Müzesi’nde muhafaza edildi, aynı yıl Henry Ford Müzesi tarafından gerçekleştirilen müzayedede Finlay B. Matheson tarafından satın alındı. 2018 yılına kadar Matheson’un özel koleksiyonunda yer alan dinamo, kendisi ve eşi Joanie Matheson tarafından Rahmi M. Koç’a hediye edildi.

Müzedeki diğer Edison icatları şöyle:

Edison Gem Fonograf: Seslerin, bir silindir üzerine mekanik olarak kaydedilmesine ve tekrar edilmesine olanak sağlayan bu alet, 1877 yılında Thomas Edison tarafından icat edildi. İlk zamanlarda çok basit olan fonograf, daha sonraları geliştirilerek yerini gramofona bıraktı. Patenti Edison’a ait olan Gem Fongraf, müzenin Mustafa V. Koç-Lengerhane Binası İletişim Aletleri Bölümü’nde sergileniyor.

Fonograf, 1903: Orange, New Jersey, ABD’deki Thomas Edison tarafından tarafından imal edilmiştir.

Edison Telgraf: Mustafa V. Koç-Lengerhane Binası İletişim Aletleri Bölümü’nde sergilenen bu önemli eser, ABD Patent Ofisi tarafından 22 Şubat 1876’da patentlenmiş orijinal bir modeldir. Model ve şema, Mors Alfabesi yerine kesintisiz olarak gerçek harfleri basacak şekilde geliştirilmiş otomatik bir telgrafı göstermektedir.

Edison Taş Plak: 1920’lerde Amerika’daki Edison Laboratuvarı’nda üretilen ve Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen 78 devirlik plağın adı To a Wild Rose/Bir Yaban Gülüne’dir.

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