Safranbolu'ya yakışır kuş evleri

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kuşlar için tarihi Safranbolu evi görünümünde "kuş evleri" yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, daha önce kentin çeşitli yerlerine kediler için evler konulduğunu söyledi.

Kuşların her türlü hava koşulundan korunması için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Rutin çalışmalarımızın yanında özellikle sokak hayvanlarını korumayı da kendimize bir görev sayıyoruz. Bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentimizin çeşitli bölgelerine yerleştirdiğimiz ve yoğun talep alan kedi evlerimizin de talebe göre yerleştirme çalışmaları devam etmekte" diye konuştu.

Safranbolu evi tarzında kuş evleri çalışması gerçekleştirerek kuşlara barınma olanağı sağladıklarını aktaran Ürkmezer, "Hayvanlarımızı korumayı ve onların can güvenliklerini gözetmeyi önemsiyoruz. Aynı çalışmayı kentimizin çeşitli bölgelerinde devam ettireceğiz" dedi.

Kuş evlerinden ilki Kıranköy mevkiine konuldu. Kentin çeşitli yerlerine de kuş evi konulacağı bildirildi.AA