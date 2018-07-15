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Safranbolu'ya yeni müze müjdesi 

Safranbolu'daki Kent Tarih Müzesi'ni, cezaevi ile beraber Arkeoloji Müzesi haline getireceklerini belirten Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, " Kuruluş tamamlandığında, kurucu müdür atandıktan sonra çevre müzelerde bizim bölgemizle ilgili olan bütün eserleri toplayıp getireceğiz” dedi

15 Temmuz 2018 Pazar 15:04
Safranbolu'ya yeni müze müjdesi 

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu’ya yeni müze kurulacağını açıkladı. 

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin Tarihi Kent Safranbolu’ya Arkeoloji Müzesi kurulacağını ifade ederek, “Eski Hükümet Konağı’ndaki Kent Tarih Müzesi olarak Safranbolu Kaymakamlığı’nın çalıştırdığı bölümü cezaevi ile beraber Arkeoloji Müzesi haline getireceğiz. Bununla ilgili proje ihalesine İl Özel İdaresi olarak çıktık. Projesi gerçekleştiğinde yeni bina yapımı olmaksızın mevcut olan binalarda bakanlık müzeyle ilgili düzenlemelerini yapacak. Kuruluş tamamlandığında, kurucu müdür atandıktan sonra çevre müzelerde bizim bölgemizle ilgili olan bütün eserleri toplayıp getireceğiz” dedi. 

Müze alanına da değinen Şahin, “Bahçede arkeolojik eserler olur. Jandarmanın gidebileceği bir yer temin edilmeden jandarmanın oradan çıkması olmaz. İlk etapta mevcut olan yer müze olarak başlamaya yetiyor. Güvenlik açısından şu an jandarmanın olması iyi. İleride orası komple bir müze tepesi olabilir. Jandarmaya daha uygun hizmet verebileceği bir yer bulunur, yapılır ondan sonra o bölgeyi komple değerlendirmiş oluruz. Önümüzdeki sene müzeyi açarız” ifadelerini kullandı. 

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan örenyeri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, “Orada bulunan daha önce kazısı yapılan hamamın üzerinin kapatılması, çatı örtüsünün yapılması, çevre düzenlemesinin yapılması, yürüyüş yolların yapılması, kazı evinin bahçesinin ve çevre düzenlemesinin yapılması, otoparkın tamamlanması yine kazı evinin bahçesine eski eser deposunun yapımıyla ilgili bir proje yaptık. BAKKA’ya verdik. Sanırım çok yakın bir zamanda BAKKA sonuçları açıklayacak. BAKKA’dan ümitliyiz” dedi. AA 
 

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Safranbolu
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