Şahane Züğürtler oyunu Diyarbakır'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Şahane Züğürtler” adlı oyunuyla 1. Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında Diyarbakır seyircisinin karşısına çıkıyor. Festivalde, İstanbul, Bodrum, Şanlıurfa, Denizli, Mersin, Antalya ve Alanya Şehir Tiyatroları oyunları sahne alacak.

Jacques Deval’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği Şahane Züğürtler, 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 21.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Oyunun konusu ise şöyle: Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat.

Oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. OKAN EGESEL