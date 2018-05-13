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Sait Faik ödülü Varol'un

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 64’üncüsü sahibini buldu. Kemal Varol, Sahiden Hikâye adlı kitabıyla ödüle layık görüldü

13 Mayıs 2018 Pazar 17:26
Sait Faik ödülü Varol'un

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 64’üncüsü sahibini buldu. Kemal Varol, Sahiden Hikâye adlı kitabıyla ödüle layık görüldü.

Doğan Hızlan’ın Başkanlığı’nda toplanan Jale Parla, Metin Celâl, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Beşir Özmen ve Murat Gülsoy’dan oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: “64. Sait Faik Hikâye Armağanı, canlı karakterlerin büyüme sürecindeki yaşantılarını ve ince ayrıntılara gizlenmiş deneyimlerini hikâye sanatının imkânlarıyla resmetmeyi başaran Kemal Varol’un Sahiden Hikâye adlı kitabına oybirliğiyle verilmiştir.”

1955’te Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyetince veriliyor. Sait Faik’in vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içerisinde yazılmış en iyi hikâyeyi seçerek “Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Mükâfatı”nı veriyor. OKAN EGESEL

Anahtar Kelimeler:
Sait Faik ödülü
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