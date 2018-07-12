Savaşın ortasında bir iç yolculuk

Tecelli Sercan Sırma’nın İletişim Yayınları tarafından yayımlanan romanı 'İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı', Ortadoğu’nun sorunları etrafında örülen, aşk, dostluk, savaş, iyilik ve kötülüğün birbiri içine geçtiği bir yolculuğu anlatıyor.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Erbil'e yerleşmeye karar veren bir İskoç askerin hatıratından yola çıkarak kaleme aldığı bu romanında yazar Tecelli Sırma, Britanya'dan Ortadoğu'ya uzanan bu yolculuğu tüm gerçekleriyle anlatıyor. Hatıratın yeniden kurgulanmasıyla ortaya çıkan roman, aşkın, savaşın, mutluluğun, acının harmanıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Siirt’in Pervari ilçesinde doğan yazar, ayrıca kadim Mezopotamya’nın unutulmuş ve kaybolmuş halklarını ve onlara dair yaşantıları adeta bir sosyolojik kazı yaparcasına okura anımsatıyor.

İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı, Birinci Dünya Savaşı esnasında Erbil'e yerleşmeye karar veren bir İskoç askerin hatıratından kurgulanan gerçek hayat hikâyesi… Aşkın ve savaşın, iyiliğin ve kötülüğün, dostluğun ve husumetin romanı…

OKAN EGESEL