SEKA'da geri dönüşüm eğitimi verildi

Kocaeli SEKA Kağıt müzesi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ‘Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm’ konusu bu defa SEKA Kağıt Müzesinde işlendi. Konunun okul içi ve okul dışı etkinliklerle desteklenmesini sağlayan projede öğrencilerin çevre tutumuna etkisi incelendi. Kocaeli’nde geri dönüşümün örneği olan SEKA Kağıt Müzesi, öğrenciler tarafından incelendi.

7. Sınıf öğrencilerinin katıldığı uygulamalı eğitim etkinliğinde, “evsel atıklar ve geri dönüşüm” konusu işlenirken, öğrencilerin konu hakkında görüşleri de alındı.

Öğrenciler, Kağıt Müzesi gezisinin ardından rehberlerin verdiği bilgiler ışığında El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde geri dönüşüm yöntemi kullanılarak kendi kağıtlarını yaptılar.

‘Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm’ konusundaki okul dışı etkinlikler kapsamında Kağıt Müzesi’ni gezen öğrenciler Kağıt Hamurundan Nesneler ve El Yapımı Kağıt Atölyesine katıldı. Geri dönüşüm temalı çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler, Kağıt Hamurundan Nesneler Atölyesi’nde geri dönüşüm yoluyla elde edilen kağıt hamuru yoğurma işlemini gerçekleştirdi. Bu işlemin ardından kalıplara dökülen hamurun kuruması sağlandı. Kuruyan kalıplardan çıkartılan objelerin boyanmasının ardından etkinlik tamamlandı. İHA