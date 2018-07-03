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Selçuklu Müzesi'ne ziyaretçi akını

Kayseri'de, restore edilerek şehre kazandırılan Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni yılın ilk 6 ayında 50 bini aşkın kişi ziyaret etti

03 Temmuz 2018 Salı 13:42
Selçuklu Müzesi'ne ziyaretçi akını

Dünyanın ilk ve tek Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ne ilgi artarak devam ediyor. Modern müzecilik anlayışı ile yapılan müzede; etkivizyon, hologram, etkileşimli masa, mimari eserler inceleme sistemi, sanal kıyafet, sihirli duvar ilaç yapımı, animasyonlar, geçmişten günümüze eser inceleme sistemleri, etkileşimli harita ve zaman çizelgesi gibi birçok dijital uygulama bulunuyor. Aynı zamanda görme engelliler için hazırlanmış Türkiye’deki en kapsamlı müzelerden birisi durumundaki Selçuklu Uygarlığı Müzesi iki ayrı kısımdan oluşuyor. 

Müzenin Selçuklu Uygarlığı bölümünde; Selçuklu kenti, mimarisi, sanatı, bilimi, giysisi gibi unsurlar ile Kayseri’de Selçuklular, Anadolu’da Selçuklular gibi kısımlar; şifahiye bölümünde ise; hastalıklar, tedavi yöntemleri ve aletleri, bilginler, ecza, su ve sağlık, müzik ile tedavi, renk ile tedavi gibi dikkat çekici unsurlar yer alıyor. 

2018 yılının ilk 6 ayında Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni 52 bin 346 kişi ziyaret etti. Müze yaz sezonu boyunca 30 Eylül’e kadar pazartesi günleri haricinde her gün 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebiliyor. İHA
 

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Selçuklu Müzesi
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