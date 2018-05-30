Seyrüsefer raflardaki yerini aldı

Taha Kılınç'ın SeyrüSefer isimli kitabı okuyucuyla buluştu.

Yazarın Makedonya'dan Katar'a, Japonya'dan Güney Afrika'ya kadar 10 ayrı ülkeye yaptığı seyahatleri anlattığı çalışma Aşina Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yazar yaptığı seyahatleri anlattığı kitabını fotoğraflarla da zenginleştirmiş.

Taha Kılınç kitabın önsözünde şöyle diyor: “Bence her Müslüman, Allah’ın kendisine bahşettiği imkânlar çerçevesinde, yakın ya da uzak coğrafyayı gezmek, dolaşmak ve keşfetmek zorunda. Bunu yaparken de, yine Kur’ân’ın bize buyurduğu gibi, eski medeniyetlerin ve toplumların akıbetleri üzerinde tefekkür etmek, onların kurdukları sistemleri ve hayat tarzlarını -Kur’ân buna ‘sünen’ der- yakından incelemek, Allah’ın kâinattaki çeşitli tasarruflarına kafa yormak, insanoğlunun dünya macerasını sağlam ve sahih bir temele oturtmayı amaçlamak mecburiyetinde.” KÜLTÜR SERVİSİ

