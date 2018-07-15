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Sinema öğrencileri Malatya’da buluşacak

Bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında 8’incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali,bu yılki yenilikler kapsamında, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine yönelik bir dizi etkinliği programına ekledi

15 Temmuz 2018 Pazar 13:06
Sinema öğrencileri Malatya’da buluşacak

8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde, İnönü Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen bölümde bu yıl 10 üniversiteden katılacak öğrenciler festival coşkusuna ortak olacak.
Türkiye’de çeşitli fakülteler bünyesinde eğitim veren çok sayıda sinema-TV bölümünün olduğuna dikkat çeken Festival Direktörü Suat Köçer, bu bölümlerde eğitim gören öğrencileri festival heyecanına ortak olmaları, sinema sanatı ve sektörünü farklı boyutlarıyla tanıma fırsatı bulmaları ve sektörle yakın bir iletişim kurmaları amacıyla festivalde ağırlayacaklarını söyledi. Malatya İnönü Üniversitesi’nin bugüne kadar festivale önemli katkılarda bulunduğunu hatırlatan Köçer, gerçekleştirilecek öğrenci buluşmasında da üniversitenin büyük bir rol üstleneceğini belirtti.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek ve özel eğitim, kültürel gezi ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı yenilikle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuouyu ile paylaşılacak. KÜLTÜR SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSinema
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