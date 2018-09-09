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Sinop, kültürel varlığıyla da güzel

Yıllık ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'ta, yaz sezonunda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun tüm yıla yayılması hedefleniyor

09 Eylül 2018 Pazar 13:10
Sinop, kültürel varlığıyla da güzel

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'ta yeni hedef turizm hareketliliğini 12 aya yayabilmek. 

Doğal güzelliklerinin yanı sıra 1214'de Selçuklu Devleti tarafından inşa edilen Alaaddin Keykubat Camii, Seyit İbrahim Bilal Hazretleri Türbesi gibi çok sayıda tarihi mekan bulunduran Sinop'ta, kültür turizminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor. 

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, insanların artık sadece deniz ve kuma bağlı bir tatil anlayışı olmadığını söyledi. 

Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında tarihi cezaevinin geldiğine işaret eden Kaya, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. 
Kaya, kentin yine hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Her ne kadar konaklama sıkıntımız devam etse dahi insanlar Sinop'a gelmeye devam ediyorlar. Bizim artık bu noktada deniz ve kum dışında insanlara yeni bir şeyler vermemiz gerekiyor. Her turist bu ülke için döviz getirisi demektir. Kârlı çıkan bizim ülkemiz olacaktır." AA
 

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