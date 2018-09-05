Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92791
ALTIN
253.083
DOLAR
6.5919
STERLİN
8.4915
EURO
7.6649

Sivas'ta kitaplı günler başladı

Sivas'ta, "4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında Sivas 7. Kitap Günleri başladı. Fuarda yazarlar imza günleri ve söyleşiler düzenleyecek

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:16
Sivas'ta kitaplı günler başladı

"4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı açıldı. 
Geleneksel hale getirilen ve 4 Eylül etkinlikleri kapsamında bu yıl İhramcızade İsmail Hakkı Toprak anısına Şifaiye Medresesi yanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, 7'ncisi gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri'nin kentin önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi. 

Fuarın, kent meydanının güzellikleriyle, tarihi geçmişiyle yapılan etkinliklere bir değer kattığını belirten Gül, "Kentte daha önce 1 tane kültür merkezi varken bu sayı 6'ya yükseldi. Sivas, kültür ve eğitim şehri" diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. 
"Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı kapsamında 8 Eylül'e kadar birçok yazar, gazeteci ve oyuncu, imza günleri ve söyleşi programlarında sevenleriyle bir araya gelecek.
100 yayınevinin 90 stantta kitapseverlerle buluştuğu fuar, 9 Eylül'e kadar açık kalacak. AA
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oluz Höyük'te önemli keşif
Oluz Höyük'te önemli keşif
Kazan Sinema Festivali başladı
Kazan Sinema Festivali başladı
Tarihi cezaevine ziyaretçi yağdı
Tarihi cezaevine ziyaretçi yağdı
'200 yıllık birikim yok oldu'
'200 yıllık birikim yok oldu'
Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor
Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor
60 yıllık şapkalar artık müzede
60 yıllık şapkalar artık müzede
Gelenekle geleceği buluşturan masa
Gelenekle geleceği buluşturan masa
Sinemaseverler komediyi tercih etti
Sinemaseverler komediyi tercih etti
Tarihi sokaklar turizme katkı sunacak
Tarihi sokaklar turizme katkı sunacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim