Sivas'ta kitaplı günler başladı

"4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı açıldı.

Geleneksel hale getirilen ve 4 Eylül etkinlikleri kapsamında bu yıl İhramcızade İsmail Hakkı Toprak anısına Şifaiye Medresesi yanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, 7'ncisi gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri'nin kentin önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Fuarın, kent meydanının güzellikleriyle, tarihi geçmişiyle yapılan etkinliklere bir değer kattığını belirten Gül, "Kentte daha önce 1 tane kültür merkezi varken bu sayı 6'ya yükseldi. Sivas, kültür ve eğitim şehri" diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

"Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı kapsamında 8 Eylül'e kadar birçok yazar, gazeteci ve oyuncu, imza günleri ve söyleşi programlarında sevenleriyle bir araya gelecek.

100 yayınevinin 90 stantta kitapseverlerle buluştuğu fuar, 9 Eylül'e kadar açık kalacak. AA

