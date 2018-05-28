Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
106525
ALTIN
191.402
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1018
EURO
5.3254

Su kabağı sanat eserine dönüşüyor

Kütahya'da su kabağından yapılan süs eşyaları yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor

28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:26
Su kabağı sanat eserine dönüşüyor

Su kabağından birçok ev eşyası yapan Hamide Yeşil, eserlerinin ilgi gördüğünü ifade etti. 

Yeşil, 6 yıldır amatör olarak yaptığı su kabağından başta lamba olmak üzere bir çok hediyelik eşya ürettiğini belirterek, "Bu sanatı hobi olarak gördüm ve yapmaya başladım. Gün geçtikçe kendimi daha çok geliştirdim. Şu an bu sanatı evimden sürdürüyorum. Eserlerimin ışıklandırması, deseni ve boyaması kendim yapıyorum. Bir taraftan da sergi açmak için çalışma yapıyorum. Hiç bir eğitim almadan kendi çabalarımla yaptığım bu eserlerin Kütahya ve ilçelerinde, özellikle Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri vasıtasıyla tanıtılması istiyorum'' ifadelerini kullandı. 

32 yaşındaki Hamide Yeşil, su kabaklarının özellikle gece güzel bir görsel sunduğunu sözlerine ekledi. İHA

Anahtar Kelimeler:
Su Kabağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk 'Yerli Malı Fuarı'
İlk 'Yerli Malı Fuarı'
Şahane Züğürtler oyunu Diyarbakır'da
Şahane Züğürtler oyunu Diyarbakır'da
SEKA'da geri dönüşüm eğitimi verildi
SEKA'da geri dönüşüm eğitimi verildi
Atatürk Köşkü dolup taşıyor
Atatürk Köşkü dolup taşıyor
TİEM'de 'Müzede Bir Gece" etkinliği
TİEM'de 'Müzede Bir Gece" etkinliği
Türk sanatçılar Louvre'de sergi açtı
Türk sanatçılar Louvre'de sergi açtı
 Bir şehir kaç hikaye anlatır? 
 Bir şehir kaç hikaye anlatır? 
Ödüllü Hamam Müzesi'ne ilgi artıyor 
Ödüllü Hamam Müzesi'ne ilgi artıyor 
İstanbul Kitap Fuarı edebiyatla kuşatacak
İstanbul Kitap Fuarı edebiyatla kuşatacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim