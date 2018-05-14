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Su kabakları sanat eserine dönüşüyor

Balıkesir Burhaniye'de, Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan Ergenç Çavuşoğlu ve eşi Ümmü Gülsüm Çavuşoğlu’nun hazırladığı su kabağı sergisi ilgi gördü

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:32
Su kabakları sanat eserine dönüşüyor

Emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu ile eşi Ümmü Gülsüm Çavuşoğlu, Balıkesir'in ilçesi Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi kurslarında
öğrendiklerini uygulamaya koyarak, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Çavuşoğlu çiftinin eserleri 50 lira ile 400 lira arasında alıcı buldu. Resim kurslarına katıldığını anlatan 60 yaşandaki Ergenç Çavuşoğlu, “Resim kursunun ardından eşim kabak kursuna katıldı. Ben ona yardım ederken buna bulaştım. Halk Eğitim'in açtığı kabak kursunda Rukiye Eda Şahin hocamız bize yardımcı oldu.

Bu işi öğrendik. Resim ve kabağı birleştirdik. Çeşitli gece lambaları avizeler kabaklar objeler yapmaya başladık. 6 aydır bu işle uğraşıyoruz. Yaptığımız eserleri sergiledik. Büyük rağbet gördü. Fiyatlar 50 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Satışlarımız oldu. Bu işte kabak sıkıntısı çekiyoruz. Kaliteli kabak bulamıyoruz. Bu sene 400 kök kabak ektim. İnşallah önümüzdeki dönem kabaklarımız hazır olacak. Sıkıntı olmadan bu işi devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Ümmü Gülsüm Çavuşoğlu da, "Eda hanımın açtığı kursa katıldım. Eşim ressam olduğu için onunla birlikte çalışıyoruz. O resimlerini ben de diğer işleme şeklini yapıyorum. Ortaya güzel şeyler çıkardık. 6 aylık bir süre sonunda da bu gün açılan sergide hepsini sergiledik. Çok rağbet gördü. Herkes çok beğendi. Hatta sattıklarımız oldu. İnşaallah ilerde bu işi devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Su KabaklarıSanatBalıkesir
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