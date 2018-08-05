Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının çökmesiyle oluşan ve 38 metreden dökülen Su Uçtu Şelalesi son günlerde Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin gözdesi oldu

05 Ağustos 2018 Pazar 15:59
Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor

Bursa'da bir kaç yıl öncesine kadar mezbelelik haldeyken Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Parklar'ın desteğiyle çevre düzenlemesi yapılan Su Uçtu Şelalesi ve tabiat parkı muhteşem güzelliğiyle izleyenleri büyülüyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan ve 38 metreden dökülen Su Uçtu Şelalesi yaz mevsiminde bile buz gibi suyu ile Arap turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.   

Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Su Uçtu Şelalesi'ni her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Özellikle yaz mevsiminde Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar ve Körfez ülkelerinden gelenler Su Uçtu'daki doğal güzelliğe hayran kalıyorlar. Arap turistler hem selfie çekiyor hem de burada buz gibi dağ suyundan içerek serinliyorlar. Bursa'ya hayranlığını gizlemeyen Arap turistler, "Bursa gerçekten muhteşem.

Diğer büyükşehirlere göre, daha az trafik, daha az insan var. Yeşili çok güzel. Bursa'da güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Uludağ, Gölyazı, Su Uçtu, Saitabat Şelalesi kendine hayran bırakıyor" diyorlar. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise çevre düzenlemesini Milli Parklar ile birlikte gerçekleştirdikleri şelalede misafirlerle tek tek ilgileniyor, onlarla sohbet ediyor. Karşılarında belediye başkanını gören Arap turistler de teşekkürlerini ifade ediyorlar. 

Turizmin gözdesi olmaya aday

Su Uçtu Tabiat Parkı'nın uzun yıllar süren çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Milli parklar gözetiminde onlarla elele vererek hem doğaya duyarlı, çevreyi bozmadan natürel güzelliği, suyu yeşili ve bu güzelliği bir arada tutan bu mekanı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. 38 metreden akan su ruhu dinlendiriyor. Hava, güneş, oksijen, tertemiz toprakta insanlar kendilerini buluyor. Büyükşehirlerde sıkışan insanlar burada ferahlıyor.

Özellikle su ve yeşile hasret Arap turistler hayran kalıyor, unutamıyorlar. Burayı korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bölgedeki yürüyüşlerle dünyada oluşturulan obeziteye karşı bilinci, spor ve sanatı, suyla gelen güzelliği, şiiri, sanatı,  fotoğrafçılığı geliştiriyoruz. Su uçtu turizmin de gözdesi olmaya aday. Daha istifade edilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Piknik, otopark alanlarının yanına, daha güzel seyredebilir seyir terasları ve yürüyüş yollarını hazırlıyoruz. Beşerin kirli ve bulaşık eli karışmadığında kainatta çirkinlik yok. Bu güzelliğe herkes hayran.

Özellikle Körfez ülkeleri, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa'dan misafirlerimiz var. Bunları geliştirmek bizim görevimiz, istifade etmek onların hakkı. Biz herkesin hizmetindeyiz" diye konuştu. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
şelale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 
Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 
Büyükçekmece Festivali sona erdi
Büyükçekmece Festivali sona erdi
Trakya Müzik Festivali coşturdu
Trakya Müzik Festivali coşturdu
Dünyaya ilham veren renkler
Dünyaya ilham veren renkler
Tatilde hem eğlenme hem öğrenme imkanı
Tatilde hem eğlenme hem öğrenme imkanı
Yarışma filmleri başvuruları başladı
Yarışma filmleri başvuruları başladı
Atasoylar Konağı restorasyonunda sona gelindi 
Atasoylar Konağı restorasyonunda sona gelindi 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim