Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Subaşı’nın tezhip sergisi Yıldız’da

Naciye Subaşı’nın ‘Aşk’ adlı tezhip sergisi Yıldız Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlayamaya başladı.

Bu haber kez okundu.

Subaşı’nın tezhip sergisi Yıldız’da
Naciye Subaşı’nın ‘Aşk’ adlı tezhip sergisi Yıldız Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlayamaya başladı.
Türk tezhip ve kalem işi sanatlarında Osmanlı klasik üslubunu yeni bir anlayışla yorumlayıp günümüze taşımaya çalışan sanatçı, eserlerinde klasik çizgileri modern ve özgün biçimlerle yorumluyor. Tezhipte kendine has kabartma süsleme tekniğini kullanan Naciye Subaşı, tezhip sanatına kazandırdığı yeni tekniklerle tanınıyor.
Tezhip sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı sergi, Yıldız Seminer ve Sergi Salonunda, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında 0216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak; hafta içi 17.00-18.30 ve hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında ise randevusuz gezilebilecek. 
Sergi 7 Temmuz’a kadar gezilebilecek. KÜLTÜR SERVİSİ
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Naciye Subaşı’nın ‘Aşk’ Adlı Tezhip Sergisi Yıldız Sergi Salonu’nda Ziyaretçilerini Ağırlayamaya Başladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100