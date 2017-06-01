Subaşı’nın tezhip sergisi Yıldız’da

Türk tezhip ve kalem işi sanatlarında Osmanlı klasik üslubunu yeni bir anlayışla yorumlayıp günümüze taşımaya çalışan sanatçı, eserlerinde klasik çizgileri modern ve özgün biçimlerle yorumluyor. Tezhipte kendine has kabartma süsleme tekniğini kullanan Naciye Subaşı, tezhip sanatına kazandırdığı yeni tekniklerle tanınıyor.

Tezhip sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı sergi, Yıldız Seminer ve Sergi Salonunda, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında 0216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak; hafta içi 17.00-18.30 ve hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında ise randevusuz gezilebilecek.