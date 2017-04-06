Tahrip olan değerleri fotoğraflıyor

Türkiye ’nin ilk hava fotoğrafçısı Orhan Durgut , Halep ve Bağdat gibi savaş nedeniyle yok olmaya yüz tutan şehirleri fotoğraflıyor. Türkiye’de ayak basmadık yer bırakmayan Durgut, 2010 yılında başlattığı “40 İslam Şehri” projesiyle değişime gebe olan yerleri ülke ülke dolaşarak 100 bin fotoğraf çekti. Projesinde sona geldiğini açıklayan Durgut, “Daha fazla şehir daha fazla fotoğraf için diplomatik destek şart dedi.

Küçüklüğünden beri pilot olmak isteyen ancak sağlık problemleri nedeniyle merak saldığı havacılığı fotoğrafçılıkla birleştiren Orhan Durgut yarım asırdır deklanşöre basmaya devam ediyor. 2005 yılında ilk kez Hac ziyareti için gittiği Mekke’de Ecyad Kalesi ve Ömer Dağı’nın yıkılmaya yüz tutmasından etkilenen 60 yaşındaki Durgut, “fotoğrafçı kendisini kategorize etmeli” diyerek bu kez İslam şehirleri için kolları sıvadı. Çektiği fotoğraflarla o an’a hem tanıklık eden hem de belgeleyen Durgut, “2005 yılında ilk kez hac için Mekke’ye gittim ve orada gördüm ki Ecyad Kalesi ve Ömer Dağı arkasındaki evler yıkılmaya yüz tutmuş vaziyette. Ve Mekke’nin büyük bir değişikliğe gebe olduğunu anladım. O sırada dua ettim ve ‘Ben Mekke’nin hem tanığı olmak istiyorum hem de belgelemek istiyorum. Allah’ım beni görevlendir’ diye dua ettim. Daha sonra Mekke Belediye Başkanı ile tanıştım ve kendisine duamı niyetimi belirttim. O da eviniz ve vizeleriniz benden dedi. Bugüne kadar 100 bine yakın Mekke arşivine koyduğumuz fotoğraf çektik” dedi. Her şeyi çeken fotoğrafçılık olmaz. Fotoğrafçı kendisini kategorize etmeli. Bir konuda ilerlerseniz kendinizden sonraki nesillere en azından daha güzel belgeler bırakırsınız. İlk çektiğim fotoğraf Ankara’da bir manzara. Fotoğraf benim için belgedir.