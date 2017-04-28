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Tanpınar’ın kazananı ‘Dilemma’ Oldu

Bu yıl 16’ıcısı düzenlen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Şiir dalında düzenlenen yarışmada birinciliği, Murathan Çarboğa ‘Dilemma’ isimli eseriyle kazandı

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Tanpınar’ın kazananı ‘Dilemma’ Oldu
Türkiye’nin edebiyat alanında yıllardır düzenlenen yarışmalarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’na, yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılım oldu. 
Bu yıl 16. kez edebiyatseverlerle buluşan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’na 18’i yurt dışından olmak üzere Türkiye'nin 75 farklı şehrinden toplam 736 eser katıldı. 
Yarışmada birinciliği Hatay'dan katılan Murathan Çarboğa ‘Dilemma’ adlı eseriyle alırken, Kahramanmaraş'tan Yasin Mortaş ‘Şiir Rengi’ adlı eseriyle ikinci, Sakarya'dan Talha Kuru ‘Bir Yaz Günü Sonnet' adlı eseriyle de üçüncü oldu. Yarışmanın mansiyon ödülünü ise Eskişehir'den Nur İpek Önder Mert ‘Yarısı Kedinin’ adlı eseriyle aldı. 
Yarışmanın jüri üyelerinden Metin Önal Mengüşoğlu, “Dünyanın ünlü şehirleri, ünlü şairleri, romancıları ve edebiyatçılarıyla hatırlanır. Kafka Prag’la anılır, İstanbul, Yahya Kemal’siz anılmaz. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması artık Türk Edebiyatı’nda bir klasik olmuştur. Gelecekte Bursa, Tanpınar’la anılacaktır. Tanpınar, bütün yerli damarlarımıza sahip çıkan bir şair ve edebiyatçıdır” diye konuştu.
Yarışmanın ödül töreni 13 Mayıs tarihinde Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılacak. KÜLTÜR SERVİSİ
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TürkiyeAhmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması
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