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Tarihî camiye özel sıva

Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü yer olarak rivayet edilen tarihî Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan tarihi Döşeme Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında, yabancı uzmanların hazırladığı suya ve neme dayanıklı özel bir sıva kullanılacak

03 Haziran 2018 Pazar 10:34
Tarihî camiye özel sıva

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan 800 yıllık Döşeme Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında, yurt dışından gelen uzmanlarca neme ve suya dayanıklı özel bir sıva kullanılacak. 

Eyyubiler döneminde 1211 yılında Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü rivayet edilen makamın bulunduğu alanda inşa edilen ve Balıklıgöl'ün güneybatı kıyısında yer alan cami, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hazreti İbrahim'in makamından oluşan bir külliyeye dönüştürüldü. 
Son olarak 1810 yılında temelinden itibaren restore edilerek bugünkü halini alan cami, Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü Halil-ür rahman Gölü kıyısında bulunması nedeniyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. 

Camide, zeminin Balıklıgöl'e doğru kayması ve çatlaklar oluşması nedeniyle 2015 yılında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık üç yıldan bu yana devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan gelen uzman ekipler, cami duvarlarının su ve nemden etkilenmemesi için geliştirdikleri özel bir sıvayı uygulayacak. 

Restorasyon 3 yıldır devam ediyor

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Halil-ür Rahman ve Makam Camii olarak da bilinen camide, yaklaşık üç yıldır çok önemli ve kapsamlı bir restorasyon çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Camide kayma ve su sızıntısı konusundaki problemin çözüldüğünü belirten Palalı, cami ile Balıklıgöl arasında bulunan iki küçük odanın gelecek yıllarda yıkılmasının önüne geçmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Palalı, yurt dışından gelen uzmanların geliştirdiği özel sıva sistemi sayesinde söz konusu yerlerin suya karşı dayanıklı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Döşeme Camii'nde 3 yıldır devam eden çalışmaların son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Restorasyonda önümüze çıkan su problemiyle ilgili yurt dışından gelen heyeti burada ağırlıyoruz.

Cami yapısı olarak herhangi bir problemimiz kalmadı fakat içerideki iki noktada suyun zarar verdiği yapılar için çalışıyoruz. Camide su sızıntısı kalmadı, kayma yok, sadece iki odanın gelecek yıllarda yıkılmasının önüne geçmek istiyoruz. Bu sorunu çözdüğümüz taktirde en kısa sürede camiyi ibadete açmayı planlıyoruz." AA
 

Anahtar Kelimeler:
Cami
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