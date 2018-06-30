Tarihi cami aslına uygun inşa edilecek 

Sinop Boyabat'ta bulunan üç asırlık Kemaldede Camii, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

1700'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Kemaldede Camii, kitabesinde yer alan bilgiye göre 1883 yılında tadilat geçirmişti. 1973 yılında ise doğal nedenlerden ötürü yıkılan cami köylüler tarafından betonarme olarak tekrar inşa edildi. Hasarlı olan Kemaldede Camii şimdi ise Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restorasyon yapılarak hizmete açılacak.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzaman ekibi tarafından caminin orijinal planları ve görüntüsü ortaya çıkartıldı. 22 Haziran 2018'de ihalesi yapılan Kemaldede Camii'nin, yakın zamanda restorasyonu yapılarak hizmete açılması bekleniyor. İHA

