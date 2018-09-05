Tarihi cezaevine ziyaretçi yağdı

Sinop'ta 1887 ile 1999 yılları arasında zindan ve hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yılın geride kalan 8 aylık bölümünde 220 bin ziyaretçi ağırladı.

Kentte, 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde, "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, Türkiye'de "dark turizmi"nin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli noktalarından biri olarak gösteriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesinin bölgenin en fazla ziyaretçi çeken turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bayram tatili süresince cezaevinin ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Tosun, kenti ziyaret edenlerin büyük bir bölümünün tarihi cezaevini görmeden kentten ayrılmadıklarını dile getirdi.

Yılın 8 aylık bölümünde tarihi yapıyı 220 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Tosun, 2019 yılı itibarıyla tarihi cezaevinin restore edilmesine yönelik çalışma başlatacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Umuyorum bizim bu çalışmamız tamamlandığında ziyaretçi sayısı daha da artacaktır. Çünkü yapılacak çalışmayla cezaevi içinde yeni müzeler oluşturulacak. Farklı mekanlar hayata geçirilecek. Dolayısıyla var olan ziyaretçi sayısı artarak devam edecektir. Tarihi değerlerimizi korumalıyız ve sahip çıkmalıyız. Hele ki sadece Sinop değil, ülke turizmine önemli katkı sunan böyle tarihi dokuları yaşatmak öncelikli görevlerimiz arasında olmalı."

Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçi ağırlamasını beklediklerini sözlerine ekledi. AA

