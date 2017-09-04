Tarihi zaferin beş asırlık tanığı

Mohaç Savaşı 'nda kullanılan sancak, yaklaşık beş asırdır Bosna Hersek'in Tesanj şehrinde özenle muhafaza ediliyor.

Osmanlı'nın 29 Ağustos 1526'da Macar Krallığı ile yaptığı savaşta buraya Tesanj'den giden birliğin taşıdığı tahmin edilen sancak, üzerinden 491 yıl geçmesine rağmen hala varlığını sürdürüyor.

Yaklaşık 20 bin Tesanjli asker, Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanlığında Macarlara karşı Mohaç Ovası'nda savaşırken, burada şehid düşen askerlerden biri olan Sehagic'in şerefine, Boşnak birliğinin kullandığı sancak ailesine gönderildi.

O günden bu yana sancağı yüzyıllarca adeta gözü gibi koruyan Sehagic ailesi, soylarından gelen bir erkek kalmayınca sancağı koruması için 2015 yılında Tesanj Müzesi'ne teslim etti.

Tesanj Kalesi içinde yer alan müzede son bir yıldır sergilenen sancak, turistlerin ilgi odağı oluyor. Müzede, sancak dışında asırlık Yeniçeri yatağanları gibi başka önemli eserler de sergileniyor.

‘Bosna Hersek ile Türkiye’yi bir araya getiriyor’

Tesanj Müzesi Müdürü Ernad Prnjavorac, sancağın müzede bulunan en önemli parçalardan birisi olduğunu belirterek, Sehagic ailesinin kendilerine atalarından kalan sancağı 491 yıldır nesilden nesile aktararak muhafaza etmeyi başardığını dile getirdi.

Sehagic ailesinin artık bir erkek üyesi kalmadığı için sancağı Tesanj Müzesi'ne vermesinin ardından sancağın kısa bir süre Saraybosna'daki Zemaljski Müze'de korunduğunu aktaran Prnjavorac, sancağın korunabilmesi için Saraybosna'daki müzede belli işlemlerden geçirilerek kendilerine teslim edildiğini anlattı.

Prnjavorac, müzede sancağın korunması için koşulların elverişli olduğunu kaydederek, burada yeterli oranda nem ve güneş ışığının mevcut olduğunu, bezi korumak adına gerekli işlemlerin ise profesyonellerce yapıldığını bildirdi.

Sancağın özellikle Türkiye'den gelen ziyaretçilerin oldukça ilgisini çektiğini dile getiren Prnjavorac, müzeye her geçen yıl Türkiye'den daha çok ziyaretçi geldiğini ve bu sancağın Bosna Hersek ile Türkiye'yi tarihte bir araya getirdiğini ifade etti.

Aile sancağı satmadı

Sancağın üzerinde ayet yazılı olduğunu aktaran Prnjavorac, söz konusu sancağın hem tarihi hem de manevi bir değeri olduğunu söyledi.

Bulundukları yerde insanların bu sancağın önemi bildiğini belirten Prnjavorac, "Bosna Savaşı öncesindeki yıllarda insanlar bu aileye sancağı almak için çok kez para teklif etmiş ama aile bunu kabul etmemişti" dedi.

Prnjavorac, sancağın, savaşın yaşandığı yüzyılın önemini göstermesi açısından da çok önemli olduğunu anlatarak, bu savaştaki Tesanj'ın rolünün de önemli olduğunu, çünkü bu savaşa Tesanj'den yaklaşık 20 bin asker katıldığını kaydetti.