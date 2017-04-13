Taşhan’larda restorasyon bitmek üzere

İl Koordinasyon Kurulu 'nda kurumunun çalışmaları hakkında bilgiler veren Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Bedir, Samsun’un en eski mimari yapılarından olan taşhanlar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Taşhanların bitme noktasına geldiğini vurgulayan Bedir, "Şu anda devam eden 8 projemizin toplam tutarı 12 milyon 849 bin 187 TL'dir. Projelerin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları yüzde 68 seviyesindedir. Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı'na ait, 1508 yılında inşa edilen İlkadım Taşhan restorasyon işi projesini 29 Haziran'da bitirmeyi hedefliyoruz. 2 milyon 34 bin TL bedeli olan projenin şu ana kadar yüzde 60 fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 de nakdi gerçekleşmesi tamamlandı. Şehit Müftü Vakfı'na ait bir yapı olan ve 19. yüzyılda inşa edilen Vezirköprü Taşhan restorasyon işinin ise 8 Mayıs tarihinde bitirilmesini hedefliyoruz. 4 milyon 999 bin TL'lik bir proje bedeline sahip işin fiziki gerçekleşmesi yüzde 95, nakdi gerçekleşmesi ise yüzde 92 seviyesindedir" dedi. AA