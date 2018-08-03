Tatilde hem eğlenme hem öğrenme imkanı

Çocukların iletişim becerileri, hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen Rahmi M. Koç Müzesi, Yaz Atölyeleri’yle renkleniyor. Müzenin, ağustos ayında düzenleyeceği atölyeler kapsamında çocuklar hem keşfedecek, hem öğrenecek. Müzede sergilenen Fenerbahçe Vapuru’nda hafta içi ve hafta sonu yapılacak atölye çalışmaları birbirinden farklı ve eğlenceli… Çocuklar tasarımdan mutfağa, müzikten sokak oyunlarına kadar geniş yelpazede unutulmaz bir deneyim yaşayacak, hünerlerini sergileyecek.

Yaz Atölyesi kapsamında 8 Ağustos’ta ‘Bugün Kurabiye Sanatçısıyım’, 10 Ağustos’ta ‘Tarlamızdaki Sebze Meyvelerimiz’, 15 Ağustos’ta ‘Sokak Oyunlarını Öğreniyorum’, 17 Ağustos’ta ‘3-2-1 Motor’, 29 Ağustos’ta ‘Müzede Bilgi Avı’ ve son olarak 31 Ağustos’ta başlıklı atölyeler düzenlenecek.

Müzenin ağustos ayı hafta sonu atölye programı ise şöyle:

Bitki Atölyesi, Düş Bahçesi: 4 Ağustos’ta 4-6 yaş arası için düzenlenecek atölyede çocuklar, evlerini süsleyecek rengarenk çiçekler dikecek.

Tasarım Atölyesi, Görünmez Müzisyenler: 11 Ağustos’ta 9-12 yaş arası için düzenlenecek atölyede çocuklar, kendi müzik kutularını tasarlayacak.

Tasarım Atölyesi, Hayallerle Dolu Küçük Evler: 18 Ağustos’ta 7-10 yaş arası için düzenlenecek atölyede çocuklar, kendi evlerini tasarlayacak.

*Bilet satışları Biletix üzerinden gerçekleştirilen atölye programıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0212 369 66 00’ı arayarak Eğitim Bölümü’yle irtibata geçebilir. OKAN EGESEL

