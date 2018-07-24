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Tekne ustaları yetiştirmek istiyor 

Giresun’da tekne imalatçısı Necdet Özyazıcı, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine imkan sunarak yeni ustalar yetiştirmek istiyor 

24 Temmuz 2018 Salı 14:55
Tekne ustaları yetiştirmek istiyor 

Giresun’da tekne imalatçısı Necdet Özyazıcı, deniz tutkunu mesleki eğitim alan lise ve üniversite öğrencilerine imkan sunarak, hem eski teknelerin onarımını hem de yeni yapmayı öğretmek istediğini söyledi.

Giresun’da kayık ustalarının son temsilcilerinden Necdet Özyazıcı, mesleğini gelecek nesillere aktarabilmek için çırak bulamadığını ifade ederek, bu mesleği en azından mesleki eğitim alan öğrencilere öğretmekten büyük mutluluk duyacağını kaydetti. 

Giresun’da her geçen gün kayık ustalarının bir bir eksildiğini kaydeden Özyazıcı, “Giresun’da binlerce kişi balıkçılıktan geçimini sağlıyor. Dolayısıyla binlerce irili ufaklı tekne var. Bu teknelerin her zaman bakıma onarıma ihtiyacı olduğu gibi eskiyenlerin de yerine yenileri yapılmak zorunda. Sahil kenti olduğuna göre tekne ustalığı sanayi gerektirecek bir meslektir. Ancak bizler limanlarda derme çatma barakalarda, çadırlarda yıllardır bu mesleği sürdürdük. Hiç gelişme gösteremedik” dedi. 

“Mesleğin son temsilcileri olduk, yerimize yenileri yetişmedi” diyen Özyazıcı, “Günümüzde bazı meslek okulları açıldı. Özellikle de denizcilik liseleri, Giresun Üniversitesi’nde ise Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı var fakat hiç birisinde uygulama olarak tekne veya kayık yapılmıyor.

Ben ise deniz tutkunu öğrencilere imkan sunarak, hem eski teknelerin onarımını hem de yeniden imalatını öğreterek bu mesleğin gelişmesine, yeni nesillere öğretilmesine katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı. İHA

Anahtar Kelimeler:
Tekne Ustası
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