Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589

Tenten'in maceraları devam ediyor

Tenten, yediden yetmiş yediye bütün genç insanlar için tekrardan raflarda yerini aldı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:43
Tenten'in maceraları devam ediyor

Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten’in Maceraları Alfa Yayınları etiketiyle kitapçılarda yerini aldı. Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor. 

Serinin Tenten Sovyetler’de kitabında Tenten adında genç bir muhabir, Bolşevizmin kötülüklerini ortaya çıkarmak üzere Moskova’ya gidiyor. Serinin ilk bölümü olan Tenten Sovyetler’de, basıldığı dönemde çokça eleştirildi, çünkü eserin sahibi Herge’nin siyasi yönünü de ortaya koyuyordu. Sovyetler Birliği’ne karşı olan güvensizliğini ve ırkçı sağ görüşünü gösteren Herge sonrasında bu kitaptan “gençliğinin bir hatası” olarak söz etmiş ve asla renklendirmemiştir. 

Bir kült sayılan bu ölümsüz eserde dünyaya, politikaya, hayal gücüne, cesarete ve kahramanlığa dair çok şey var. Tenten’in Maceraları yarım yüzyıldır yayınlanmaya ve her yıl hayranlarının sayısını katlamaya devam ediyor. 
(AA-BA-Y) 
 

Anahtar Kelimeler:
Tenten
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç katlı mağaralar ilgi bekliyor 
Üç katlı mağaralar ilgi bekliyor 
Akçakoca'nın camileri göz kamaştırıyor 
Akçakoca'nın camileri göz kamaştırıyor 
Anadolu'nun Sanatları Sergisi açıldı
Anadolu'nun Sanatları Sergisi açıldı
Festival 'Soğuk Savaş'la başlayacak
Festival 'Soğuk Savaş'la başlayacak
'Denizcilik tarihimize ışık tutuyor'
'Denizcilik tarihimize ışık tutuyor'
70’li yılları resimleriyle anlattılar 
70’li yılları resimleriyle anlattılar 
Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı
Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı
İŞT'den 'karbonsuz sahne” projesi
İŞT'den 'karbonsuz sahne” projesi
Sahaflara ilgi giderek artıyor
Sahaflara ilgi giderek artıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim