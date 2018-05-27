TİEM'de 'Müzede Bir Gece" etkinliği

Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesinde (TİEM) İlk kez gerçekleştirilen "Müzede Bir Gece" etkinliği, kültür ve sanat meraklılarını bir araya getirdi.

Bu sene Beyazıt'tan Sultanahmet'e taşınan kitap fuarına ve ramazan etkinliklerinin yapıldığı alana yakınlığıyla sanat meraklılarının ilgi göstermeye başladığı TİEM'in avlusu, müzelerin ve medeniyet algısının masaya yatırıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ramazan dolayısıyla gece de açık olan müzedeki programda konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, ilk kez gerçekleştirilen "Müzede Bir Gece" programının, Beyazıt Devlet Kütüphanesinde başlatılan "Kütüphanede Bir Gece" etkinliğinin devamı niteliğini taşıdığını söyledi.

TİEM'in Türk ve İslam tarihi eserlerini barındırmak, korumak ve teşhir etmek amacıyla kurulan ilk müze olduğunu ve dünyanın en zengin İslam eserleri koleksiyonunu barındırdığını anlatan Yılmaz, müzenin ramazana özel olarak gece boyunca açık olduğunu ve 19.00-01.30 saatleri arasında indirimli giriş imkanı sağlandığını hatırlattı.

'Müzeye gelmeden ön araştırma yapılmalı'

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ise TİEM'e gelmeden önce sergilenen eserlerle ilgili ön bir araştırma yapmanın müzeden elde edilen kazanımı arttıracağı görüşünü dile getirdi.

Küçükaşçı, hiçbir hazırlık yapılmadan rehbersiz olarak yapılan müze ziyaretlerinin kazanımının düşük olduğunu, kültür ve eğitimin birleştirilmesi yoluyla müzelere gelen insanların sayısının ve kazanımların artabileceğini, "Müzede Bir Gece" etkinliğinin müzenin yaşayan bir müze haline gelmesine ve vatandaşların kültürüyle buluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Yerli ziyaretçilerin Topkapı Sarayı'nın gezerken yapıya baktıklarını belirten Küçükaşçı, şöyle devam etti:

"Türk İslam Eserlerinde esere bakılır. Burada hem yapı var hem de yapıda daha çok eser var. Eserlere, objelere bakmak ise bilgi ve kültür gerektirir. Müzenin ziyaretçi sayısının artması için tek umudum müzeyle eğitim ve kültürü buluşturmamız. Müzeyle eğitimi buluşturup bunu öğrencilerimize gençlere bir kazanım haline getirebilirsek müze gezme kültürü de yerleşir."

Osmanlı'nın son müzesi

TİEM, Türk ve İslam sanat eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesi ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze olma özelliğini taşıyor.

Süleymaniye Camisi Külliyesi içinde yer alan İmaret Binası'nda 1914 senesinde "Evkaf-ı İslamiye" yani "İslam Vakıfları Müzesi" ismiyle ziyarete açılan müze, talana uğrayan cami, mescit, türbe gibi vakıf binalarından toplanan eserleri barındırıyor.

Birçok bölümü, kendi başına bir müze oluşturacak zenginlikte olan müze, ferman, berat, vakfiye gibi özel belgeler de içeren koleksiyonunda muhafaza edilen 18 bin 298 eserle bilim dünyasınca yakından tanınıyor. AA

