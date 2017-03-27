Tiyatro çok, seyirci az

Medya Takip Ajansı Interpress’in “ Dünya Tiyatro Günü ” sebebiyle yapmış olduğu incelemeye göre, ülkemizde bulunan tiyatro salon sayısı 719 olarak belirlenirken, tiyatro salonu koltuk sayısının da 258 bin 932 olduğu tespit edildi. Seyirci sayılarına bakıldığında ise bir önceki yıla göre tiyatro seyirci sayısı yüzde 3,7 azalarak 5 milyon 853 bin 445 olarak belirlendi. Bir başka deyişle ülke nüfusunun yüzde 7,43’ünün tiyatro seyircisi olduğu ortaya çıktı. Tiyatroya en çok gidilen şehir ise Ordu oldu.

Öte yandan Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yapmış olduğu araştırmaya göre, son bir yılda tiyatrolar hakkında medyaya 606 bin 672 haber yansıdığı belirlendi. Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı etkinliklerle kutlanan “Dünya Tiyatro Günü” hakkında ise medyada 7 bin 443 haber çıktığı tespit edildi. KÜLTÜR SERVİSİ