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Tiyatronun duayenlerine vefa

Şehir Tiyatroları'nın iki ayrı sahnesine isimlerini veren ve 1950'li yıllarda vefat eden Müsahipzade Celal ve Reşat Nuri Güntekin'in mezarları restore edilerek, çiçeklerle süslendi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:22
Tiyatronun duayenlerine vefa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk tiyatrosunun duayenlerinden Müsahipzade Celal ve Reşat Nuri Güntekin'in mezarlarını ihya etti.Şehir Tiyatroları ve Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Celal ve Güntekin'e ait mezar yerleri restore edildi.

İsimleri Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi ve Fatih Reşat Nuri Sahnesi'ne yaşatılan iki önemli yazarın kabirleri temizlenerek, farklı renklerde onlarca çiçekle süslendi.Proje çerçevesinde mezar yerlerinin tespit edilmesinin ardından yapılan temizlik çalışmasının akabinde Celal ve Güntekin'in mezarı çiçeklendirildi.

Restorasyon ve düzenleme çalışmalarının, hayatını kaybeden diğer sanatçıların mezarları için de devam edeceği öğrenildi.

"Köprülüler", "İstanbul Efendisi", "Lale Devri", "Macun Hokkası", "Kafes Arkasında", "Pazartesi-Perşembe" ve "Selma" gibi pek çok oyunda imzası bulunan Celal'in, Osmanlı'nın toplumsal yapısını ve adetlerini konu alan "Eski İstanbul Yaşayışı" isimli bir kitabı da bulunuyor.

Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yazdıkları eserlerle hatıralardan silinmeyen Türk tiyatrosunun duayenlerinden Celal, 20 Temmuz 1959'da vefat etti."Şehir Tiyatroları Edebi Kurul" eski üyesi Reşat Nuri Güntekin

"Hançer", "Eski Rüya", "İstiklal", "Yaprak Dökümü", "Bir Köy Öğretmeni" ve "Kavak Yelleri" oyunlarını yazan ve daha çok "Çalıkuşu" romanıyla tanınan Güntekin'in aynı kabristandaki mezarı da yenilendi. Şehir Tiyatroları Edebi Kurul Üyeliği görevinde bulunan edebiyatçı ve oyun yazarı Güntekin ise 7 Aralık 1956'da hayatını kaybetti.
AA

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