Torunu, Akif’in ses kayıtlarını arıyor

Mehmet Akif Ersoy 'un torunu Selma Argon, dedesinin veterinerlik eğitimi için gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde 1915 yılında Hintli Müslümanlara verdiği vaazların kayıtlarının bulunduğunu öğrendiğini belirtti.

Dedesinin Almanya'da Hintli Müslümanlara vaaz vermesi için çağrıldığını ifade eden Argon, "Hintli Müslümanlara, halifelerine karşı savaştıklarını anlatmış. Kulağımıza geldi ve müracaat ettik, bu vaazlara ait plakların nerede olduğunu öğrenelim dedik" diye konuştu.

Girişimleri doğrultusunda, 5 ay önce Türkiye'nin Berlin Konsolosluğundan arandığını ve bu kayıtlara ulaşılamadığının söylendiğini aktaran Argon, şöyle konuştu:

"Çok iyi Osmanlıca, Arapça bilen birilerine ihtiyaç olduğu söylendi. Koca Almanya'da arşivlere girebilecek iyi Almanca, Osmanlıca bilen birileri yok mu? Fakat bu ses kayıtlarına ulaşılacağına dair bazı kaynaklardan haber alıyoruz. Böyle bir şey olursa millet olarak, ben torunu olarak da çok mutlu olurum. Sesini duyarım. Çok ateşli vaazlar verirmiş. Konuşması çok düzgün ve sesi vaaz verirken çok yükselirmiş."

Dedesinin Almanya'daki eğitimi sırasında sürekli ülkesinin sorunlarıyla meşgul olduğunu anlatan Argon, "Dostlarına, 'Biz niçin bu kadar ileriyken bu kadar geri kaldık? Ben artık geri dönmek istiyorum, ezanları özledim. Burada öğrendiğim fenni dönerek bir an önce yurdumda anlatmak istiyorum' dermiş" dedi.

Büyük maddi sıkıntılar yaşadı

Dedesine hizmetleri ve görevlerine karşılık hiçbir maaş bağlanmadığını söyleyen Argon, "Siyasetten zaten soğumuştu, İstanbul'a gelir. Kendisine maaş bağlanmaz. Dedeme 22 senelik devlet hizmetine rağmen hiçbir maaş bağlanamaz. Cebinde hiç parası olmadan, İstiklal Marşı 'ndan kendisine verilen parayı şehit ve gazi yakınlarına ait yeni kurulan bir vakfa bağışlayarak İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldiğinde bir tüfeği ve İstiklal Madalyası vardır. Bir de bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları" diye konuştu.

Argon, Mehmet Akif Ersoy'un ülkesinde yaşadığı sıkıntılar ve baskılar nedeniyle Mısır'a gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yoksulluk içinde vefat etmesi ve cenazesine hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına kızmıyoruz. Bana o zamanki hükümette, yönetime kırgın olup olmadığımı soruyorlar. Neden kırgın olayım ki? Dedem, Asım'larının omuzunda, arabaya bile konulmadan Edirnekapı'ya kadar götürülmüş. Kendi yazdığı İstiklal Marşı ile gömülen mutlu insanlardan biridir. 'Ne mutlu bana ki tıpkı Peygamberim gibi 63 yaşında ölüyorum' demişti. Alnı ak bir biçimde gitmiştir. Şimdi de sevdiği o şehitlerinin kucağında, onlarla birlikte yatıyor."