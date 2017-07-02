‘Türk Dünyası Sinema Birliği kurulmalı’

Etkinliği organize eden yönetmen Öner Kılıç, festival kapsamında beş Türk filminin izleyiciyle buluşacağını dile getirerek, "(Cengiz) Aytmatov'un kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin yanı sıra Kurtuluş Savaşı döneminde Kayseri Lisesi'nden cepheye giden gençleri anlatan 'Taş Mektep', ayrıca 'Deliormanlı', 'Unutursam Fısılda' ve 'Aşık' filmleri gösterime sunulacak" dedi.

Filmlerin oyuncu ve yönetmenlerinin de etkinlikte yer alacağını kaydeden Kılıç, "Türkiye'den giden yapımcılar, Kırgız sinema salonu sahipleri ve yapımcılarının katılımıyla toplantılar düzenleyeceğiz. Kırgız Sinema Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye'den gelen senarist, yapımcı ve oyuncularla Kırgız sanatçıların bir araya geleceği çalıştay gerçekleştirilecek. Son yıllarda Kırgız kısa filmcileri dünya genelinde ödüller almaya başladı. Kırgız Kısa Filmciler Birliği ile de bir araya gelerek Türkiye'deki kısa film festivalleri ya da merak ettikleri sorular hakkında bir söyleşi düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, etkinlik sayesinde iki ülkenin sinemacıları tarafından ortak filmler yapılabileceğinin altını çizdi.

‘Bir sinema birliği gerekli’

Avrupa'daki gibi bir sinema birliğinin gerekli olduğunu sözlerine ekleyen Kılıç, şunları aktardı:

"Orta Doğu ülkelerini de içine alacak şekilde, Türkiye, Türk dünyası ve Balkanlar arasında, 'Türk Dünyası Sinema Birliği' kurmak istiyoruz. Bu etkinliklerle onun da alt yapısını hazırlamış olduk. Ortak değerlerimizden 'Köroğlu', 'Nasrettin Hoca', 'Ahmed Yesevi' nasıl Türkiye'de biliniyorsa, o bölgelerin de Nasrettin Hocaları, Köroğluları var. Kurulacak sinema birliğinde inşallah bu kültürler üzerinde durulmalı, mesela ortak bir Dede Korkut filmi çekilmeli."

Azerbaycan, Kazakistan ve Makedonya'da gerçekleştirilen Türk Filmleri Haftası'nı da organize eden Kılıç, Orta Asya'daki festivale gösterilen ilginin ardından, mayıs ayında "Üsküp Türk Sinema Haftası"nı sinemaseverlerle buluşturduklarını kaydetti.

‘Balkanlardaki sinema sektöründe söz sahibi olmalıyız’

Kılıç, Türkiye'nin Balkanlarda sinema sektöründe söz sahibi olması gerektiğine işaret ederek, "Yüzyıllarca aynı kültürü ve gelenekleri yaşamış, kültür etkileşimi olan milletleriz. Sevinçlerimiz, kederlerimiz aynı. Bu bölgede yaşayan insanların bir kısmı Anadolu'da. Anadolu'daki Türklerin birçoğu da zamanında buraya gelerek yerleşmiş. Burada sadece 'Elveda Rumeli' dizisi çekildi ve onunla kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Üsküp Türk Filmleri Haftası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yerli Düşünce Derneği'nce düzenlendiğini, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü ve birçok kurumun desteklediğini kaydeden Kılıç, gösterilen filmlere Arnavut ve Makedonyalı vatandaşların büyük ilgi gösterdiğinin altını çizdi.