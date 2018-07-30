Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96158
ALTIN
191.727
DOLAR
4.8896
STERLİN
6.4113
EURO
5.7285

Türkiye geçici listede dünya lideri

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Türkiye'nin şu anda 18 mirasının UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdiğine işaret ederek, "77 mirasımız geçici listede yer alıyor

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19
Türkiye geçici listede dünya lideri

Türkiye geçici listede dünya birincisi" dedi. Oğuz, şunları söyledi: "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz.

Türkiye'deki miras koruma duyarlılığı, dünyadaki kültürel mirasa olan merakla bütünleştikçe Türkiye'nin bugünkü ziyaretçi profilinin daha bilinçli, daha nitelikli olmaya doğru evrileceğini düşünüyoruz." UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde toplam toplam 1092 eser bulunuyor.

Türkiye'den en son bu yıl Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ana listeye girmişti. İtalya 54 eserle dünya lideri konumunda bulunuyor. Listede Çin'den 53, İspanya'dan 47, Almanya ve Fransa'dan 44'er, Hindistan'dan 37 eser bulunuyor. Türkiye, 18 eserle Yunanistan ile birlikte 16. sırayı paylaşıyor.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kosova'nın yarım kalmış hikayesi
Kosova'nın yarım kalmış hikayesi
Mardin'de damda sinema keyfi
Mardin'de damda sinema keyfi
Tiyatronun duayenlerine vefa
Tiyatronun duayenlerine vefa
Edebiyat dünyasında bir ilk
Edebiyat dünyasında bir ilk
Atatürk'ü sinemada anlatmak kolay değil
Atatürk'ü sinemada anlatmak kolay değil
20. kez sinemaseverlerle buluşacak
20. kez sinemaseverlerle buluşacak
Tekne ustaları yetiştirmek istiyor 
Tekne ustaları yetiştirmek istiyor 
Dünyanın en büyük peribacası
Dünyanın en büyük peribacası
Kızkalesi'nde film festivali yapılacak
Kızkalesi'nde film festivali yapılacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim