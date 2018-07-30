Türkiye geçici listede dünya lideri

Türkiye geçici listede dünya birincisi" dedi. Oğuz, şunları söyledi: "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz.

Türkiye'deki miras koruma duyarlılığı, dünyadaki kültürel mirasa olan merakla bütünleştikçe Türkiye'nin bugünkü ziyaretçi profilinin daha bilinçli, daha nitelikli olmaya doğru evrileceğini düşünüyoruz." UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde toplam toplam 1092 eser bulunuyor.

Türkiye'den en son bu yıl Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ana listeye girmişti. İtalya 54 eserle dünya lideri konumunda bulunuyor. Listede Çin'den 53, İspanya'dan 47, Almanya ve Fransa'dan 44'er, Hindistan'dan 37 eser bulunuyor. Türkiye, 18 eserle Yunanistan ile birlikte 16. sırayı paylaşıyor.

HABER MERKEZİ