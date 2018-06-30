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Türkiye'nin nakışları bu müzede 

Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan Nakış El Sanatları Müzesi Bursa'da hizmete açıldı. Müzede, unutulmaya yüz tutmuş el nakışlarının en güzel örnekleri sergileniyor

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:45
Türkiye'nin nakışları bu müzede 

Bursa Nakış El Sanatları Müzesi Vali İzzettin Küçük tarafından hizmete açıldı. 
Unutulmaya yüz tutmuş el nakışlarına yeniden canlandıracak olan müzenin açılışında konuşan Vali İzzettin Küçük, "Bursa için çok şey söyleniyor; sanayi şehri, yeşil Bursa, ulu şehir gibi ama emin olun güzel bir lâkabı daha olacak: Müzeler şehri. 40 tane müze az değil. Turistleri gezmeye doyuracak bir kültür ve sanat ortamı sağlıyor” dedi. 
Vali Küçük şöyle devam etti:

“Ömürleri büyük milletlerin derinliklerinde büyük kültürler yatar. Yani geçmişleri çağlara dayanan milletlerin kültürleri de derindir. Her bir ferdinde büyük bir vakar, ağırbaşlılık görürsünüz. Aydınları şaşırtacak derecede, olaylar karşısında çok bilgece tavır ve davranışlar gösterir. Pek çok alanda güzel sanat eserleri ortaya koyar. Musikîsi, mimarîsi muhteşemdir.

İşte bunların hepsi o sihirli, derinlere ve her bir ferdine sızmış derin kültürden kaynaklanmaktadır. Bu bir folklordur, bu bir hazinedir. Bunu işlemek, geliştirmek gerçek sanatkârların elinde modernleşerek stilize ederek, hem şekil, hem muhteva olarak tamamlamak, mükemmelleştirmek ve muhteşem eserler koymak lâzım. Yani geçmişten gelen o değerli eserleri günümüzde zamana uyarlamak için onları incelemek, görmek ve geliştirmek lâzım. 

'Yarının büyük sanatkârlarını ortaya çıkmalı'

Biliyorsunuz muhteşem bir eser olan Beş Şehir yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar bir gün Uludağ’ın eteklerinde oturuyorken uzaktan bir kaval sesi duyuyor. Diyor ki: 'Bizim yarınımızın musikîsinin kaynağı bu ses olacaktır.'

Yani muhteşem sanat eserleri vereceksek bu toprakların, bu ülkenin nefesi, sesi ve rengi olmak zorundadır. İşte bu müzenin kurulmasının maksadı da bu. Bu muhteşem eserleri ilgili kişilere ve sanatçılara takdim etmek, yarının büyük sanatkârlarını ortaya çıkarmaktır. Bunun için pek çok kişinin emeği geçti. Bu binayı restore eden kişi Emin Gür beyefendi. Bursa’da en iyi restore edilmiş binadır. İkinci ya da en iyilerden biri değildir. İçeri girince göreceksiniz, en iyisidir. Emin Gün beyefendiye teşekkür ediyorum. İçerideki eserlerin hazırlanması Nilüfer hanımefendi ve Güleser hanımefendinin gayretleriyle ve onların değerli ekipleri ile olmuştur. İlimize hayırlı olsun." İHA 
 

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNakışMüze
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