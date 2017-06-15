Türkiye’nin ilk maden müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçen Maden Müzesi , 9 Aralık 2016 tarihinde ziyarete açıldı. Üç katlı müzenin giriş katından itibaren; yerin metrelerce altındaki kömürün üretilme ve yeryüzüne çıkarılması süreçleri anlatılıyor. Müzede en dikkat çeken ayrıntı ise balmumundan yapılan madenci heykelleri oldu. Madencilik sektörünün önemli aktörleri olan kazmacı, hazırlık ve vagoncu işçilerinin canlandırıldığı balmumu heykellerini görenler ise gerçek sanıyor.

Baştarla Mahallesi'nde TTK'ya ait eğitim ocağının yanında inşa edilen Zonguldak Maden Müzesi'nde dijital simülasyonlar, harita, resim gibi araçlarla madencilik tarihi anlatılıyor. Taşkömürünün tarihine adeta ışık tutan maden müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.