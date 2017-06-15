Türkiye’nin ilk maden müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçen Maden Müzesi, 9 Aralık 2016 tarihinde ziyarete açıldı. Üç katlı müzenin giriş katından itibaren; yerin metrelerce altındaki kömürün üretilme ve yeryüzüne çıkarılması süreçleri anlatılıyor. Müzede en dikkat çeken ayrıntı ise balmumundan yapılan madenci heykelleri oldu. Madencilik sektörünün önemli aktörleri olan kazmacı, hazırlık ve vagoncu işçilerinin canlandırıldığı balmumu heykellerini görenler ise gerçek sanıyor.
Baştarla Mahallesi'nde TTK'ya ait eğitim ocağının yanında inşa edilen Zonguldak Maden Müzesi'nde dijital simülasyonlar, harita, resim gibi araçlarla madencilik tarihi anlatılıyor. Taşkömürünün tarihine adeta ışık tutan maden müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Babası ve kardeşlerinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait müesseselerde çalışıp emekli olduğunu anlatan 52 yaşındaki Yılmaz Sönmez, arkadaşlarıyla birlikte maden müzesini beğendiklerini ifade etti. Zonguldak halkının büyük bir çoğunluğunun geçmişinde veya günümüzde maden sektörünün içerisinde olduğuna dikkat çeken Sönmez, kömürün var olmasıyla birlikte nüfusun da kömüre bağlı olarak arttığının altını çizdi. İHA