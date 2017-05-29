Unutulan kitaplar yeniden raflarda

Koç Üniversitesi Yayınları, Türk edebiyatında tarihe karışan bir dönemi “ Tefrika Dizisi ” ile yaşama döndürüyor. Editörlüğünü Reyhan Tutumlu ve Ali Serdar’ın yaptığı dizi, 1831-1928 yılları arasındaki dönemde, süreli yayınlarda yayımlanan roman ve yazarları gün ışığına kavuşturuyor.

Proje kapsamında 1831-1928 yılları arasında Arap alfabesiyle basılmış Türkçe süreli yayınlardan yaklaşık 300’ü tarandı. Bu yayınlarda bulunan roman tefrikaları tespit edilerek, dijital ortama aktarıldı ve bir veri tabanı oluşturuldu. Yapılan taramalarda Türk edebiyatı tarihlerinde, antolojilerinde adı geçmeyen pek çok yazar ortaya çıkartıldı. Ayrıca Ahmet Mithat ve Peyami Safa gibi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarının gazete ve dergi sayfalarında unutulan yapıtlarına da ulaşıldı.

Dizinin adını aldığı “Tefrika”, Osmanlı toplumunda 19. yüzyılın sonlarında ve çoğu kez gazete-dergi gibi süreli yayınlarda basılmış olarak ortaya çıkan ve roman türünün benimsenmesinde rol oynayan yayın tarzı. Tefrika Dizisi de işte bu geleneğin içinde yer alan, ancak şimdiye kadar adları duyulmamış roman ve romancıları günümüz okurlarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

Biçimsel ve anlatı düzeyinde kitap formundan farklı özellikler taşıması nedeniyle Tefrika Dizisi’ni bu biçimsel farklılığı büyük oranda yansıtacak şekilde tasarlayan KÜY, dizideki romanların hem Lâtin alfabesine hem de günümüz Türkçesine aktarılmış halini bir arada sunacak.