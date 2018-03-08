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Unutulmaz filmleri sinemada izleyin

Türk sinemasının unutulmaz filmleri ‘Yeşilçam Film Günleri’ etkinliğinde izleyicilerle buluşuyor. Etkinlik, bugün gösterilecek ‘Neşeli Günler’ ve ‘Tosun Paşa’ ile başlayacak

08 Mart 2018 Perşembe 18:07
Unutulmaz filmleri sinemada izleyin

Genç kuşakların Yeşilçam filmlerini sinema salonunda seyretme keyfini yaşayabilmeleri amacıyla düzenlenen Yeşilçam Film Günleri bugün başlıyor. Etkinlikte sunulacak filmler, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle izleyiciyle buluşacak.

Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda, 10 Mart'ta "Bizim Aile" (1975) ve "Mavi Boncuk" (1974), 11 Mart'ta "Sev Kardeşim" (1972) ve "Aile Şerefi" (1976), 16 Mart'ta "Hababam Sınıfı" (1975) ve "Hababam Sınıfı Tatilde" (1977), 17 Mart'ta "Hababam Sınıfı Uyanıyor" (1976) ve "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" (1975), 18 Mart'ta "Süt Kardeşler" (1976) ve "Kalbimin Efendisi" (1970) filmleri gösterilecek.

Etkinlik, 23 Mart'ta "Tatlı Dillim" (1972) ve "Öyle Olsun" (1976), 24 Mart'ta "Yalancı Yarim" (1973) ve "Gülen Gözler" (1977), 25 Mart'ta "Arabesk" (1988) ve "Gözler Ömre Bedel" (1964), 30 Mart'ta "Oh Olsun" (1973) ve "Milyarder" (1986) 31 Mart'ta "Senede Bir Gün" (1966) ve "Ne Olacak Şimdi" (1979) filmleriyle devam edecek.

Yeşilçam Film Günleri, 1 Nisan'da "Taçsız Kral" (1965) ve "Canım Kardeşim" (1973) filmlerinin gösterimiyle sona erecek.İncesaz grubunun 14 Mart'ta gerçekleştireceği "Yeşilçam Şarkıları" konserinde Yeşilçam film müziklerini yorumlayacak.

Öğretmen, öğrenci, polis, asker, engelli, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler etkinlikten ücretsiz faydalanabilecek.
AA

Anahtar Kelimeler:
YeşilçamNeşeli GünlerTosun PaşaHababam Sınıfı
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