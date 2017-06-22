Üsküp Yazı Festivali başladı

Makedonya 'nın başkenti Üsküp'te bu yıl 38'incisi düzenlenen " Üsküp Yazı Festivali ", ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek'in konseriyle başladı.

Başkentteki Opera ve Bale Salonu'nda, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen konsere Üsküplü sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Üsküp YEE Müdür Vekili Fuat Korkmaz, açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, Tekbilek'i dünyadaki en iyi ve en önemli Türk sanatçılarından biri olarak nitelendirerek, onun "müzik dili" ile insanları birleştirdiğini ifade etti.

Üsküp Belediye Başkanı Koce Trajanovski de şehrin ve Makedonya'nın tanıtımında büyük katkısı olan festivalin düzenlenmesinde büyük çabalarda bulunduklarını kaydetti.

Tekbilek ve orkestrası iki saatten uzun süren konserde albümlerinden çalışmalar icra ederek Üsküplülere keyifli dakikalar yaşattı.