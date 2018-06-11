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Uzak denizlerin gizemli fotoğrafları

Yüzlerce yıllık denizcilik öyküsünün sahibi gemiler ve onların yol arkadaşı denizciler… Kaptan Faruk Üründül’ün fotoğraflarından oluşan “Uzak Denizler” fotoğraf sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde açıldı

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:41
Uzak denizlerin gizemli fotoğrafları

14 bin objeden oluşan koleksiyonuyla ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine ev sahipliği yapan Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerini bu kez uzak denizlere davet ediyor. Bağımsız fotoğrafçı ve uzun yol kaptanı Faruk Üründül’ün deniz ticareti yapan gemilerde ve uğradığı limanlarda çektiği fotoğraflardan oluşan “Uzak Denizler” sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde açıldı. 

2002-2008 yılları arasında dökme yük gemilerinde objektife yansıyan karelerin yer aldığı sergi; 6 aylık kontratlarla haftada 6 gün, günde 8-10 saat çalışan uzun yol denizcilerinin sıklıkla kesişen rotalarından birbirine benzer kaderlerine, balast tanklarından pruvada patlayan dalgalara kadar gözlerden uzak yaşamları deniz yüzüyle belgeliyor. Sergide; Panama Kanalı, Hindistan, Tayland, Tanzanya, Amerika, Hollanda ve Japonya limanlarında çekilen fotoğraflar da yer alıyor.

Gördüklerine farklı pencereden bakan Üründül, çalışmasını “İnsan dediğin bir denizden haliç olmuştur” sözleriyle özetliyor. Üründül, “Gemiler 200 metreye varan boyları, 32 metrelik enleriyle neredeyse bir futbol sahasından daha fazla büyüklüğe sahiptir. Karadan baktığımızda bize büyük gelse de kış ortasında Kuzey Pasifik’in fırtınaları için pek bir anlam ifade etmez. Bu çalışma süresince fotoğrafçı olarak peşine düştüğüm kaygılara, denizcilerin pek de bilinmeyen hayatlarına tanıklık etmiş olmanın sorumluluğu ve bu insanlara duyduğum gönül borcu eklendi. Yine de ne bu çalışma, ne de bir başkası deniz insanlarına ve deniz yürekli insanlara duyduğum saygıyı ifade etmekte yeterli olamaz” diyor.

“Uzak Denizler” sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde 11 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. OKAN EGESEL
 

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Koç Müzesi
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