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Yarım asırdır dokumacılığı yaşatıyor

Kırşehir'de halı ve kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdüren Zeynep Kaplan, geleneği 48 yaşındayken aldığı üniversite eğitimiyle taçlandırıp yarım asırdır yaşatıyor

13 Mayıs 2018 Pazar 17:25
Yarım asırdır dokumacılığı yaşatıyor

Kırşehir'de, ailesinden miras dokumacılığı 3'üncü kuşak olarak sürdüren 62 yaşındaki Zeynep Kaplan, mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. 
Dokumacılığı çocuk yaşta annesinden öğrenen Kaplan, usta öğretici olarak Mucur Halk Eğitim Merkezi ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında verdiği derslerle, yüzlerce kadına dokumacılık sanatının inceliklerini öğretti.

Zeynep Kaplan, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a ağabeyimin yanına taşındım. 18 yaşında evlendiğimde ilkokul mezunuydum. Açıköğretimden sınavlara girerek ortaokulu ve liseyi bitirdim. Oğlumla beraber üniversite sınavına girdim. İnönü Üniversitesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde okudum" dedi.
Ailesinin 3'üncü kuşak temsilcisi olduğu dokumacılık sanatına torunlarının da ilgi duyduğunu, bundan da çok memnun olduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Ben çocukken annem ve ablam kilim dokurdu. Onlar kilimden inince tezgahın yukarısına çıkarlardı. Ben de çıkardım ama yanlış yapardım. Kızarlardı, söküp tekrar yaparlardı. Annem anneannemden öğrenmiş dokumayı, ben de annemden öğrenip çocuklarıma öğrettim. 3 çocuğum, 10 torunum var. Torunlarım da benim gibi hevesli bir biçimde tezgahın başına oturuyorlar. Bildiklerimi onlara da aktarmak istiyorum."

Zeynep Kaplan, kullandığı resim düzenleme programı sayesinde tüm motifleri kolayca halıya dokuyabildiğini de sözlerine ekledi. AA

Anahtar Kelimeler:
DokumacılıkKırşehirHalı
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