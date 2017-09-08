‘Yaşayan bir şehir konumunda’

Mersin 'in Silifke ilçesinde bulunan ve Roma döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olduğu ortaya çıkarılan Silifke Kalesi'nde, kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümü başladı.

Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti için önemli kalelerinden birisi haline gelen kalede, 2017 yılı arkeolojik çalışmaları Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığında 12 akademik bilim insanı ve 13 işçiyle yürütülüyor.

Boran, tarihi kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının 2011'de başladığını belirterek Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait izlerin ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Kalenin Roma döneminden kullanılmaya başlandığını ve Orta Çağ'da öneminin arttığını ifade eden Boran, şöyle konuştu:

"Türklerin bölgeyi fethinden sonra önemi daha artan, Karamanoğulları ve Osmanlı döneminde önemli bir kale şehir olan kalede kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Kazı çalışmalarında özellikle Türk dönemindeki şehir dokusunu, kent dokusunu ve yapısını ortaya koyma açısından son derece önemli bir çalışma olarak gözükmekte. Çalışmamız neticesinde kalenin merkezinde Evliya Çelebi 'nin de bahsetmiş olduğu kale camisini tespit ettik. Onun da etrafında ticari birimler, konutlar şeklinde bulunan şehir dokusunu da tespit etmiş olduk."

Bölgedeki en önemli kale

Boran, önceki çalışmalarda, Karamanoğulları ve Osmanlı döneminin kale içi yerleşmesinin sokakları, caddesi, evleri, ibadet mekanları, sosyal ve ticari yapılarıyla bölgenin en önemli kalesi olarak ortaya çıktığını belirterek yapının özellikle Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlının güvenlik açısından bölgedeki en önemli kalesi olduğunu vurguladı.

Tarihi kalede, Roma döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz bir şekilde yerleşim olduğuna dikkati çeken Boran, şunları söyledi: