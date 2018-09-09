Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714

Yaylarda hayat zor ama keyifli

Muş ve Siirt'ten Korkut ilçesindeki yaylalara giden besiciler hayvanlarına bakarken, kadınlar zamanlarının büyük kısmını koyun sağıp ev işlerini yapmakla geçiriyor. Göçer Hamide Karabulut, "Havanın serin ve temiz olması, dağı, suyu çok güzel. Ama elektriğin olmaması ve dünya ile bağlantımızın olmayışı zor geliyor" dedi

09 Eylül 2018 Pazar 13:12
Yaylarda hayat zor ama keyifli

Muş ve Siirt'ten hayvanlarını otlatmak için Korkut ilçesindeki yaylalara gelen besiciler, koyunlardan sağdıkları sütle peynir yaparken, çocuklar da ailelerine yardım etmelerinin yanı sıra oyun oynayarak zaman geçiriyor.

Muş'a bağlı ilçe ve köyler ile Siirt'ten hayvanlarını otlatmak için Korkut ilçesindeki 2 bin rakımlı yaylalara çıkan besiciler, burada kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. 
Besiciler yaylalarda büyük bir özenle hayvanlarının bakımlarını yaparken, kadınlar da koyunlardan sağdıkları sütten peynir elde ediyor. 

Yaylanın en neşeli bireyleri olan çocuklar ise anne ve babalarına yardım etmelerinin yanı sıra yük hayvanlarına binerek gezintiye çıkıyor, çeşitli oyunlar oynuyor. 
Göçer Şahin Tokal, her yıl havaların ısınmasıyla kiraladıkları yüksek yaylalara geldiklerini ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi. Yaklaşık 3 bin hayvanlarının bulunduğunu ve 9 kişilik bir aile olduklarını anlatan Tokal, tüm aile bireylerinin yaylada işlerin yürümesine yardım ettiğini dile getirdi. 

'Doğal güzelliklerle iç içeyiz'

10 çocuk annesi 55 yaşındaki Hamide Karabulut ise sabah namazını kıldıktan sonra çobanlara yemeklerini hazırladıklarını, daha sonra koyunlarını sağarak sütü kaynaklarını anlattı.
Bu sütten elde ettikleri peyniri satarak geçimlerini sağladıklarını belirten Karabulut, "Boş zamanımız yok. Günümüz hep çalışmakla geçiyor. Yaşam çor zor. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Bu iş dedemizden, babamızdan bize miras kaldı. Biz de yapmak zorundayız" dedi. 

Yayladaki gençlerden 18 yaşındaki Gülistan Karabulut ise sabah erkenden kalktığını, akşama kadar ev işleri yaptığını ve hayvanlarla ilgilendiğini anlattı. 
İşlerinin zor olduğu kadar güzel ve renkli yanlarının da bulunduğunu ifade eden Karabulut, "Havanın serin ve temiz olması, dağı, suyu çok güzel. Doğal güzelliklerle iç içeyiz. Ama elektriğin olmaması, yağmurun yağması ve dünya ile bağlantımızın olmayışı zor geliyor" diye konuştu. 

'40 yıl önce çadıra gelin geldim'

14 çocuk annesi 60 yaşındaki Sabriye Çelik ise çadırda doğup büyüdüğünü ve hayatını yaylalarda hayvanların bakımını yaparak geçirdiğini anlattı.
Çelik, şöyle konuştu:

"Sabah erkenden kalkıyorum. Çayı kaynatıyorum, çobanlara yemek hazırlıyorum. Koyun sağıyorum, boş zamanımda ise çobanlara kışlık çorap ve eldiven yapmak için yün eğiyorum. 40 yıl önce çadıra gelin geldim, halen zor koşullarda çadırda yaşıyorum. Buna rağmen hayatımızdan memnunuz. Herkes hayvanlarına bakıyor, geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Burada su sıkıntısı da yaşıyoruz. Her gün bulaşık ve çamaşırları yıkamak için eşeklerle yaklaşık bir kilometre uzaklıktan su taşıyoruz."
Okulların tatile girmesinin ardından ailesiyle yaylada kalan ortaokul 3. sınıf öğrencisi Berivan Çelik, yayla hayatını sevdiğini ancak öğretmeni ile arkadaşlarını da çok özlediğini dile getirdi. AA
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DT'de gençlere yer açılıyor
DT'de gençlere yer açılıyor
Hasankeyf’teki eserler bir bir taşınıyor
Hasankeyf’teki eserler bir bir taşınıyor
Sinop, kültürel varlığıyla da güzel
Sinop, kültürel varlığıyla da güzel
Bu festival Başka festival
Bu festival Başka festival
İstanbul'da Tiyatrolu günlere doğru
İstanbul'da Tiyatrolu günlere doğru
Taşları tek tek işlenen cami
Taşları tek tek işlenen cami
Selçuklu'dan kalan tek çarşı
Selçuklu'dan kalan tek çarşı
Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi
Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi
Yeni filmler ilk kez Bodrum'da vizyona girecek
Yeni filmler ilk kez Bodrum'da vizyona girecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim