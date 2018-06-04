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Yaz Oyunları, Cibali Karakolu ile başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından gerçekleştirilen 'Yaz Oyunları'nın ilk gösterimi Cibali Karakolu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:08
Yaz Oyunları, Cibali Karakolu ile başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın geleneksel "Yaz Oyunları", "Cibali Karakolu" oyunuyla başladı. 
Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği 18 kişilik kadroyla oynanan ve 6 müzisyenin canlı müzikle eşlik ettiği oyun, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Toplumsal ve politik yaşama dair eleştiriler de içeren oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol aldı.
Oyunla ilgili değerlendirmede bulunan oyuncu Zihni Göktay, 55 yıllık meslek hayatında Harbiye'deki açıkhava tiyatrosunda pek çok kez oynadığını söyledi.
"Cibali Karakolu" oyununda Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından "Komiser Cafer Sabbah" rolünü üstlendiğini belirten usta oyuncu, 4 yıldır kapalı gişe oynadıklarını seyircinin ilgisinin bu sene de devam ettiğini ifade etti.

"Yaz temsilleri, Şehir Tiyatrosu'nun bir geleneği haline geldi" diyen Göktay, şunları kaydetti:
"Bu güzel gecelerde İstanbul seyircisine oynamak, bizim için ayrı bir zevk. Seyircimize teşekkür ediyoruz. İyiyi, güzeli, doğruyu, eğlenceliyi ve faydalıyı edep dairesinde bir arada sunmaya gayret ediyoruz. Açık havada daha da bir tatlı oluyor. Seyirci gülmeye daha bir hazırlıklı geliyor."
Tarık Şerbetçioğlu ise Cibali Karakolu'nun bu yazın da ilk oyunu olduğunu hatırlatarak, geçen sene haziran ve eylül aylarında gerçekleşen oyunların ilgi gördüğünü anlattı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
CibaliKarakolu
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