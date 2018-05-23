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Yazar olmak isteyenlere dersler

Ödüllü yazar Ferda İzbudak Akıncı’nın kendi yazma serüveninden yola çıkarak kaleme aldığı 'Yazma Dersleri', yazma sürecine odaklanan denemeleri ile kendi eserlerini üretmek isteyenlere rehberlik ediyor

23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:33
Yazar olmak isteyenlere dersler

Ferda İzbudak Akıncı’nın, kendi eserlerini üretmek isteyenlere rehber niteliğindeki kitabı Yazma Dersleri raflardaki yerini aldı.
Yazma Dersleri, Delidolu'nun kurmaca dışı kitaplar koleksiyonunun beşinci; "Okumak" temasının ise ikinci kitabı. Ferda İzbudak Akıncı’nın kendi yazma serüveninden yola çıkarak kaleme aldığı bir deneme kitabı olan Yazma Dersleri, yazar adaylarının yolunu aydınlatıyor.

Ferda İzbudak Akıncı’nın yazma ve yaratma sürecine dair fikir ve tavsiyelerinin yer aldığı kitap, sanatın edebiyat ile ilişkisi, yazma pratiği, karakter yaratma gibi pek çok konuya eğiliyor.

30 yıllık yazarlık serüveninde, dünyayı ve hayatı edebiyat aracılılığıyla tanıdığına, anladığına ve sevdiğine vurgu yapan yazar, kendi düşüncelerinin yanı sıra usta yazarların edebiyat deneyimlerinden de örnekler vererek yazar adaylarına kılavuzluk ediyor.

“İlle de yazmak gerekiyor. Dönüp dönüp okumak, düzeltmek, geliştirmek ve gerekiyorsa budamak… Yani üstünde çalışmak. En azından ustalaşıncaya dek. Sonrasında her yiğidin bir yoğurt yiyişi, her ustanın kendine özgü yazma biçimi var” diyor. OKAN EGESEL

Anahtar Kelimeler:
YazarDers
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