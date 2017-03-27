Yazının ustaları İstanbul’da buluştu

Yazı sanatının dünya çapında ünlü ustalarını bir araya getiren " Uluslararası Kaligrafist Sergisi " sanatseverlerle buluştu.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan sergiye ilişkin açıklama yapan sanat danışmanı Erhan Olcay, sergide yerli ve yabancı 36 sanatçının eserinin bulunduğunu anlattı. Olcay, ilk kez kaligrafi sergisi açtıklarına vurgu yaparak, "Sadece kaligrafi demek belki yanlış olur. 'Kaligrafi ve yazı kültürü' dedik. Türkiye'de Latin kaligrafisinde yer alan herkes, bu sergide yer aldı" dedi.

Düzenlenen çalıştaya da değinen Olcay, "Dört gün boyunca malzeme bilgisi ve kullanım teknikleri konusunda atölye çalışmamız olacak. Eğitimi ben vereceğim. Daha önce Anadolu Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi bünyesinde, buna benzer etkinlikler yapıldı. Fakat bu etkinlik, sadece kaligrafiyi barındırdığı için, kaligrafi adına Türkiye'de yapılan en geniş kapsamlı etkinlik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Erhan Olcay, sergi kapsamında kaligrafi kataloğu diye nitelendirilebilecek 17 eserden oluşan, deri ciltli bir kitap hazırladığını da dile getirdi.

Cilt sanatı ustası İslam Seçen de 1952 yılında sanat eğitimi almaya başladığını aktararak, hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın'ın öğrencisi olduğuna dikkati çekti.

Yazı ve Osmanlı cilt kapakları üzerine eğitim aldığının altını çizen Seçen, sergideki eserinde, Orhan Veli'nin "İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı" şiirini yazdığına işaret ederek, "Yeni nesil sanatçıların çalışmalarını da beğeniyorum. Bizim başladığımız zamandan bu yana, 65 yıl geçti ama her devrin farklı güzellikleri var. Yaşım 82 fakat hala koşuyoruz. Sergilere gidiyoruz" diye konuştu.

Genç sanatçı Tolga Girgin ise etkinlikte iki çalışmasının yer aldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bir eserimi İngilizce olarak yazdım. Bu eserim Yunus Emre'nin felsefesini anlatıyor. Geçen yıl 'Anadolu Kaligrafi ve Tipografi' sergisinde de yer aldı, bu çalışmam. Yeni olarak 'İstanbul Gözlerim Kapalı' yazılı bir çalışma yaptım. Bu eser fırça kalem ve ruling pen (çizim kalemi) ile dokulu sulu boya kağıdı üzerine yaptığım bir çalışma. Buradaki ustaların çalışmalarından da esinleniyoruz. Onları, kendimize ilham kaynağı alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."