Yeni filmler ilk kez Bodrum'da vizyona girecek

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Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda 50'ye yakın filmin tanıtımı yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik 13 Eylül'de başlayacak.

Türk filmlerini Bodrum'un yanı sıra Yunanistan'ın Kos (İstanköy) ve Rodos Adası'yla buluşturacak etkinliğin detayları, İstanbul'da yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok sürprizin yer alacağı etkinlik kapsamında ilk kez Rodos Adası'nda gösterimler yapacaklarını söyledi.

'Müslüm' filmi için özel bir tanıtım etkinliğinin düzenleneceği 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda, henüz vizyona girmemiş farklı yapımlar yer alacak. Etkinlik kapsamında "Çiçero", "İçimdeki Hazine", "Sevgili Komşum", "Babamın Ceketi", "Herşey Seninle Güzel", "Deliler", "Çakallarla Dans 5", "Yol Arkadaşım 2", "Bizi Hatırla", "Turkish Ice Cream", "Börü", "İstanbul Muhafızları", "Hababam Sınıfı" ve "Rafadan Tayfa" başta olmak üzere 50'ye yakın film özel gösterim programlarıyla ilk kez görücüye çıkacak.

Sinema camiasından ünlü isimlerin katılacağı 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Ödül töreni 14 Eylül'de

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Fatma Girik'e, "SİSAY Onur Ödülü" Ayşen Gruda ve "SİSAY Emek Ödülü" Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Bahar Öztan ve Altan Erkekli'ye verilecek. Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in "SİSAY Başarı Ödülü" alacağı etkinlikte, Enes Batur'a da "SİSAY Genç Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Ödüller, 14 Eylül'de Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. "8. Bodrum Türk Filmleri Haftası" kapsamında film yapımcılarının direkt salon sahipleri ile buluşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekleri "CineBodrum" 13-16 Eylül'de, film gösterimleri ise 16-22 Eylül'de yapılacak.