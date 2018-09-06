Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.284
DOLAR
6.5887
STERLİN
8.5370
EURO
7.6592

Yeni filmler ilk kez Bodrum'da vizyona girecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile 13-22 Eylül arasında gerçekleştirilecek 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda önümüzdeki sezon vizyona girecek Hababam Sınıfı, Müslüm gibi filmlerin ilk gösterimi yapılacak

06 Eylül 2018 Perşembe 17:33
Yeni filmler ilk kez Bodrum'da vizyona girecek

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda 50'ye yakın filmin tanıtımı yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) katkıları ile gerçekleştirilen etkinlik 13 Eylül'de başlayacak.

Türk filmlerini Bodrum'un yanı sıra Yunanistan'ın Kos (İstanköy) ve Rodos Adası'yla buluşturacak etkinliğin detayları, İstanbul'da yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok sürprizin yer alacağı etkinlik kapsamında ilk kez Rodos Adası'nda gösterimler yapacaklarını söyledi.

'Müslüm' filmi için özel bir tanıtım etkinliğinin düzenleneceği 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda, henüz vizyona girmemiş farklı yapımlar yer alacak. Etkinlik kapsamında "Çiçero", "İçimdeki Hazine", "Sevgili Komşum", "Babamın Ceketi", "Herşey Seninle Güzel", "Deliler", "Çakallarla Dans 5", "Yol Arkadaşım 2", "Bizi Hatırla", "Turkish Ice Cream", "Börü", "İstanbul Muhafızları", "Hababam Sınıfı" ve "Rafadan Tayfa" başta olmak üzere 50'ye yakın film özel gösterim programlarıyla ilk kez görücüye çıkacak.

Sinema camiasından ünlü isimlerin katılacağı 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Ödül töreni 14 Eylül'de

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Fatma Girik'e, "SİSAY Onur Ödülü" Ayşen Gruda ve "SİSAY Emek Ödülü" Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Bahar Öztan ve Altan Erkekli'ye verilecek. Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in "SİSAY Başarı Ödülü" alacağı etkinlikte, Enes Batur'a da "SİSAY Genç Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Ödüller, 14 Eylül'de Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. "8. Bodrum Türk Filmleri Haftası" kapsamında film yapımcılarının direkt salon sahipleri ile buluşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekleri "CineBodrum" 13-16 Eylül'de, film gösterimleri ise 16-22 Eylül'de yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi
Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi
Etno Çarşı tarihe ışık tutuyor
Etno Çarşı tarihe ışık tutuyor
Malatya Film Platformu’na rekor başvuru
Malatya Film Platformu’na rekor başvuru
Oluz Höyük'te önemli keşif
Oluz Höyük'te önemli keşif
Kazan Sinema Festivali başladı
Kazan Sinema Festivali başladı
Tarihi cezaevine ziyaretçi yağdı
Tarihi cezaevine ziyaretçi yağdı
Sivas'ta kitaplı günler başladı
Sivas'ta kitaplı günler başladı
'200 yıllık birikim yok oldu'
'200 yıllık birikim yok oldu'
Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor
Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim