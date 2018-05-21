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Yeni Minikitaplar raflardaki yerini aldı

Can Yayınları tarafından hazırlanan ve çıktığı günden itibaren okuyuculardan büyük ilgi gören Minikitaplar serisine yenileri eklendi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
Yeni Minikitaplar raflardaki yerini aldı

Can Yayınları tarafından format hakları satın alınan Minikitap, alışıldık kitap formatını çok daha kolay okunur ve taşınır hale getiren bir konsepte sahip: Baskısı Hollanda’da yapılan kitaplarda kullanılan özel kâğıt, kitabın ağırlığını üçte bire düşürürken sayfanın beyazlığı, metni benzersiz bir biçimde okunaklı kılıyor. Sayfa inceliği ustalıkla ayarlanan Minikitaplar, binlerce sayfalık bir kitabı bile cepte taşınır hale getiriyor. Yazı karakterleri normal boyutlarda, tüm kitaplarda da “tam metin” kullanılıyor.

Bugüne kadar birçok kült eseri okuyucuyla buluşturan, formatı ve tasarımıyla kitapseverlerin beğenisini kazanan Minikitaplara 18 kitap daha eklendi. Böylelikle Minikitap sayısı 55’e yükseldi.

Yeni çıkan Minikitaplar'dan bazıları şöyle:
Ateşten Gömlek/Halide Edib Adıvar, Mansfield Park/Jane Austen, Jane Eyre/Charlotte Brontë, Uğultulu Tepeler/Emily Brontë, Usta ile Margarita/Mihail Bulgakov, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım/Paulo Coelho, Büyük Umutlar/Charles Dickens, Yüzyıllık Yalnızlık/Gabriel Garcia Marquez, Notre-Dame’ın Kamburu/Victor Hugo,
Martin Eden/Jack London, Boğulmamak İçin/George Orwell, Burma Günleri/George Orwell, Paris ve Londra’da Beş Parasız/George Orwell, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu ve Üç Öykü Daha/Stefan Zweig. OKAN EGESEL
 

Anahtar Kelimeler:
MinikitaplarCan Yayınları
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