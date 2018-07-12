Yerel yönetime Tac Mahal ikazı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, tarihi anıt mezarı hava kirliliği ve sineklerden korumak için adım atmayan yerel yönetiminden "derhal" eylem planını ortaya koymasını istedi.

Press Trust of India haber ajansında yer alan habere göre Yüksek Mahkeme, yerel bir çevre avukatının Uttar Pradeş eyaleti aleyhine açtığı davada parlamentonun tavsiyesine rağmen Tac Mahal'in bakımı için gereken adımları atmayan eyalet yönetimden, 31 Temmuz'da yapılacak sonraki duruşmaya kadar "derhal" bir eylem planı ortaya koymasını istedi.

Yerel yönetim, uzmanların incelemelerini sürdürdüğünü, alınması gereken önlemlerle ilgili raporu en kısa sürede yayımlayacaklarını ifade etti.

Agra kentindeki 17. yüzyıldan kalma tarihi anıt mezarın beyaz mermerleri hava kirliliği ve sinek istilası nedeniyle solmaya yüz tutmuştu.

Dünyanın Yeni 7 Harikası'ndan biri olan yapıyı günde ortalama 12 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

AA